Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique"

Un bug technique a entrainé l'annulation de la première épreuve du concours d'internat de médecine ce lundi. La faculté de Lyon Sud a été touchée.

La première épreuve du concours d'internat de médecine a été annulée lundi après plus de deux heures d'épreuve, en raison d'un "bug" informatique, et a été reprogrammée vendredi, a-t-on appris mardi auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de syndicats étudiants.

Les internes sont des étudiants de troisième cycle (à partir de la septième année), qui exercent à plein temps à l'hôpital ou en ambulatoire. En sixième année, les étudiants passent un concours afin de choisir, en fonction du rang obtenu, leur future spécialité et la ville dans laquelle ils effectueront l'internat.

"Il faut refaire l'épreuve"

Les épreuves écrites - épreuves dématérialisées nationales (EDN) - s'étalent sur quatre jours et se déroulent sur tablettes tactiles. Elles sont plus tard complétées par des épreuves pratiques. Lundi après-midi, les étudiants étaient convoqués, chacun dans leur propre faculté, pour une épreuve de trois heures, organisée simultanément partout en France, y compris en Outre-mer.

"Il y a eu un bug technique" dans l'une des universités, et comme l'épreuve est classante au niveau national, "il faut refaire l'épreuve" par souci d'équité, a indiqué mardi le ministre de l'Enseignement Philippe Baptiste, en marge d'un déplacement. "Un des sites localement avait été mal paramétré" et "environ 500 étudiants étaient en rade", a-t-il précisé ensuite à l'AFP.

"Dans la faculté de Lyon Sud, il y a eu des soucis. Les étudiants répondaient à deux questions, étaient déconnectés"

Dans un communiqué, la Conférence des doyens de médecine et le centre national de gestion, qui organisent l'examen, expliquent que "deux incidents" distincts sont survenus. D'abord, une "restauration incomplète de l’application EDN, suite à une sauvegarde", a conduit au report d'une heure du début de l'épreuve. Puis un second incident dans l'une des facultés, pendant l'examen, "se traduisait par des déconnexions (répétées) de candidats".

"Des actions correctives sont menées depuis hier (lundi)soir (...) Nous regrettons profondément ces deux incidents. Nous en mesurons l’impact pour les étudiants", poursuit le communiqué. Selon plusieurs étudiants, les futurs internes étaient convoqués à 14 h 00, pour un début d'épreuve à 15 h 00, finalement décalé après 16 h 00.

Il y a eu "un test de connexion (préalable) à midi. Le centre national de gestion a repéré quelques dysfonctionnements, qu'il pensait pouvoir résoudre", a expliqué à l'AFP Marion Da Ros Poli, présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine en France (Anemf).

"Beaucoup sortaient en pleurs"

"Malheureusement dans la faculté de Lyon Sud, il y a eu des soucis. Les étudiants répondaient à deux questions, étaient déconnectés, se reconnectaient, re-répondaient à deux questions avant d'être déconnectés de nouveau", a-t-elle raconté. "Tous les ans, il y a des problèmes. C'est un très gros dispositif, avec 11.000 personnes connectées simultanément" mais un problème de cette ampleur, "c'est heureusement rare", a-t-elle précisé.

Pour les étudiants, l'annulation "est vraiment une catastrophe. C'est un concours qu'ils préparent pendant deux ans. Hier (lundi), beaucoup sortaient en pleurs... Ils jouent littéralement toute leur vie sur ce concours", a-t-elle ajouté. Mardi après-midi, "on espère que le problème sera résolu".

Sur les réseaux sociaux, plusieurs étudiants ont raconté leurs déboires. "Psychologiquement, c’est un peu le coup de massue. C’était vraiment une après-midi horrible (...) vraiment les montagnes russes", témoigne notamment une jeune femme dans une vidéo sur TikTok.