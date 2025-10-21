Loire
autopartage lyon
Image d’illustration des voitures en autopartage Citiz. (@CitizLPA)

Loire : deux nouvelles stations d'autopartage à Saint-Chamond et Saint-Etienne

  • par La rédaction

    • Deux nouvelles stations d'autopartage Citiz ont été mise en service dans la Loire.

    Le service d'autopartage Citiz enrichit son offre dans la Loire avec deux nouvelle stations. Elles ont été installées à la gare SNCF de Saint-Chamond, et à Saint-Etienne Chavanelle.

    Le service compte désormais plus d'une quinzaine de stations à Saint-Etienne. À Saint-Chamond, la station mise en place à la gare est la toute première installée dans la commune.

    Au total, Citiz propose près de 550 véhicules accessibles en libre-service dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 24 dans la Loire. Précurseurs de l'autopartage en France, les services locaux du réseau Citiz sont présents dans plus de 250 villes et 130 gares, avec près de 2 700 voitures partagées. 

    à lire également
    Vent : le Rhône et deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    autopartage lyon
    Loire : deux nouvelles stations d'autopartage à Saint-Chamond et Saint-Etienne 14:11
    Cap sur la NBA Europe ? L'Asvel pourrait quitter l'Euroligue à la fin de la saison 13:20
    En images. Une nouvelle passerelle entre Gerland et Oullins-La Mulatière d'ici fin 2030 12:33
    Ain : Dualsun et Arkteos, la solathermie Made In France 11:46
    Navettes fluviales : les catamarans électriques Navigône sont arrivés à Lyon 11:01
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Drôme : une quinquagénaire poignardée à mort, son compagnon arrêté 10:21
    JO 2030 : un premier budget de 2,1 milliards d’euros validé par le Cojop 09:33
    Lyon : une jeune fille à trottinette renversée, le conducteur prend la fuite 08:55
    Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mardi 07:55
    Le Sénat a voté le budget 2015 de la Sécurité Sociale. FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Drôme : le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, est mort 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi maussade et pluvieux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Pascal Pancrazio, président de la FNAIM du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Marché immobilier à Lyon : "Les volumes repartent, mais la confiance reste fragile", prévient Pascal Pancrazio 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut