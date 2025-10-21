Loire : deux nouvelles stations d'autopartage à Saint-Chamond et Saint-Etienne

Deux nouvelles stations d'autopartage Citiz ont été mise en service dans la Loire.

Le service d'autopartage Citiz enrichit son offre dans la Loire avec deux nouvelle stations. Elles ont été installées à la gare SNCF de Saint-Chamond, et à Saint-Etienne Chavanelle.

Le service compte désormais plus d'une quinzaine de stations à Saint-Etienne. À Saint-Chamond, la station mise en place à la gare est la toute première installée dans la commune.

Au total, Citiz propose près de 550 véhicules accessibles en libre-service dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 24 dans la Loire. Précurseurs de l'autopartage en France, les services locaux du réseau Citiz sont présents dans plus de 250 villes et 130 gares, avec près de 2 700 voitures partagées.