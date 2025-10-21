Jean-Michel Aulas et ses soutiens de la droite et du centre-droit lors de son premier meeting de campagne. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Le mouvement Écologie au Centre, fondé par Jean-Marc Governatori, annonce son soutien à Jean-Michel Aulas pour l’élection municipale de 2026 à Lyon.

Nouvel appui pour Jean-Michel Aulas dans la course à l’Hôtel de Ville de Lyon. Le mouvement Écologie au Centre, présidé par Jean-Marc Governatori, a annoncé son soutien à la candidature de l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais pour les municipales de 2026.

A lire aussi : Affichage sauvage pro-Aulas à Lyon : les Verts saisissent la commission des comptes de campagne

Dans un communiqué publié ce mardi, Jean-Marc Governatori, ancien tête de liste Europe Écologie – Les Verts à Nice en 2020, justifie ce choix par la volonté commune de défendre une "écologie de solutions, de terrain". Selon lui, Jean-Michel Aulas incarne "une capacité rare à transformer les convictions en réalisations" et porte une vision d’"écologie qui agit, qui rassemble et qui améliore concrètement la vie des habitants".

"Redevenir une ville pionnière"

Le mouvement, né en 2004 et qui avait présenté en 2009 le chanteur Francis Lalanne comme tête de liste aux élections européennes, dit retrouver dans la démarche du candidat Aulas l’idée d’une "ville-jardin", avec davantage de nature en ville, une "potagérisation des espaces urbains" et une démocratie participative sincère. Écologie au Centre salue également les propositions de Jean-Michel Aulas en matière de mobilisation des logements vacants, de simplification de la rénovation énergétique et de solidarités locales renforcées.

Lire aussi : Aulas, principal adversaire de Doucet ? "On verra quand il s'agira de propositions", répond le maire de Lyon

"Lyon peut redevenir une ville pionnière, exemplaire par sa capacité à conjuguer ambition économique, transition écologique et justice sociale", conclut Jean-Marc Governatori, convaincu que l’ancien patron de l’OL "trouvera un débouché concret à cette ambition, au service des habitants et du rayonnement de la métropole".

Après avoir reçu le soutien de nombreux partis politiques, des LR à Horizons en passant par Renaissance, et alors que Jean-Michel Aulas est désormais en guerre ouverte contre les élus écologistes à la Ville et à la Métropole de Lyon ce nouveau ralliement vient compléter une collection de soutiens toujours plus éclectique, où même les "écologistes" trouvent désormais leur place aux côtés de l’ancien président de l’OL.

Lire aussi : Comment Aulas veut mettre les Verts hors jeu