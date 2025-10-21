Actualité
Agriculteur traitant un champ aux pesticides – région de Lille, 2016 © Denis Charlet / AFP
PAC 2025 : plus de 674 millions d’euros déjà versés aux agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La Rédaction

    • Les acomptes des aides de la Politique agricole commune (PAC) ont commencé à être versés ce lundi 20 octobre. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 97 % des exploitations ont déjà reçu un premier paiement, pour un montant total de 674 millions d’euros.

    Les premiers versements des aides de la PAC 2025 ont été effectués le 20 octobre. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 674 millions d’euros ont été versés par l’Agence de services et de paiement (ASP), au titre des aides du premier pilier et de l’Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN).

    Ces acomptes concernent à la fois les aides surfaces – comme l’aide de base, l’aide redistributive, l’écorégime et l’aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs – ainsi que les aides animales, notamment pour les filières ovine, caprine et bovine, explique la préfecture dans un communiqué de presse.

    La préfecture précise que 97,5 % des exploitations ont d’ores et déjà reçu un acompte, représentant une part essentielle de leur revenu. Les taux d’avance ont été portés à leur maximum autorisé par la Commission européenne : 70 % pour les aides du premier pilier et 85 % pour l’ICHN, contre respectivement 50 % et 75 % auparavant.

    Une seconde vague de paiements interviendra dès le 29 octobre, afin de compléter les versements.

    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-Bâle : des restrictions pour les supporters suisses jeudi à Lyon

