La Métropole de Lyon a dévoilé les images de la passerelle qui reliera Oullins et La Mulatière au parc de Gerland d'ici la toute fin de l'année 2030.

Ce devait être pour 2028, puis pour 2029, ce sera finalement pour 2030, ou 2031. La Métropole de Lyon a dévoilé ce mardi le groupement retenu pour réaliser la passerelle modes doux qui reliera le quartier de La Saulaie à la frontière entre Oullins et La Mulatière, au parc de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Le groupement a été choisi le 10 octobre dernier à l'issue d'un dialogue compétitif qui a vu quatre propositions être mises en concurrence.

Un belvédère permettra d'admirer la vue, avec au nord le musée des Confluences et Lyon. (@Explorations architecture)

40 millions d'euros

Les études de conception de cette future passerelle débuteront dès le mois de novembre. Elle permettra de diviser par trois le temps de trajet entre la mairie d'Oullins et le parc de Gerland pour les cyclistes et les piétons. Ce sera donc une passerelle suspendue, un type d'ouvrage "éminemment lyonnais" indique Olivier Canat, directeur de AIA Ingénierie, qui a déjà travaillé sur le pont Schuman à Vaise. L'agglomération lyonnaise est en effet celle qui compte le plus de pont suspendus en France.

3,5 mètres seront dédiés à la voie lyonnaise, et 2,5 mètres aux piétons.

Lors de son approbation en conseil métropolitain en mars 2023, le projet était estimé à 23 millions d'euros. L'enveloppe a ensuite été revue à la hausse pour approcher les 30 millions d'euros en mai 2024. Finalement, le projet retenu est estimé à 40 millions d'euros, "principalement en raison de l'inflation", assure le vice-président aux déplacements de la Métropole de Lyon, Jean-Charles Kohlhaas. La passerelle suspendue mesurera au total près de 500 mètres de long, comprenant les rampes d'accès relativement longues, liées à la hauteur de l'ouvrage.

Le temps de trajet entre Oullins et Gerland divisé par trois

Les deux piles de cette passerelle atteindront 27 mètres au-dessus de l'eau. Une nécessité afin de permettre le passage d'imposants bateaux de marchandises sous l'ouvrage situé à quelques pas du port Edouard-Herriot. Un belvédère est prévu au centre de la passerelle afin d'admirer la vue sur le musée des Confluences et Lyon au Nord, et sur le port au Sud.

Une imposante rampe d'accès de près de 150 mètres sera construite côté Oullins. Des escaliers seront installés pour les plus pressés. (@Explorations architecture)

Elle mesurera six mètres de large, afin de permettre le passage de la Voie lyonnaise n°9 (3,5m) et la circulation des piétons (2,5m). Lors du premier concours de maîtrise d'oeuvre lancé, la Métropole de Lyon souhaitait obtenir une passerelle plus large. Infructueux, notamment pour des raisons de "maîtrise des risques techniques et financiers", expliquait à l'époque Bruno Bernard, il avait retardé le projet d'une année. La collectivité a ainsi réduit ses exigences en matière de dimensions du projet.

Les travaux doivent débuter en 2028, et s'achèveront, si tout se passe bien, en décembre 2030. Misez plutôt sur 2031 donc pour une promenade au-dessus du fleuve. "La coupure que représente le Rhône" va disparaître se félicite Bruno Bernard.

