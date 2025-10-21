Maxi Zoo, l'animalerie n°1 en France basée à Vaulx-Milieu en Isère, ouvrira son premier magasin en centre-ville le 29 octobre, à Paris. Une étape supplémentaire dans la stratégie d'expansion de l'enseigne.

Les Parisiens n'auront bientôt plus besoin de prendre la voiture pour chouchouter leurs animaux. Le 29 octobre, Maxi Zoo, leader de l'animalerie en France, ouvrira son premier magasin en centre-ville, dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, 190 boulevard Voltaire.

L'animalerie n°1 de France, basée en Isère, réalise un chiffre d'affaires de 602 millions d'euros pour 430 magasins intégrés dans le pays et 2 500 salariés. Avec ce magasin dans la capitale, elle propose un nouveau format de 150 m² (contre 600 habituellement) et un assortiment plus réduit de 2 000 références. Cette ouverture a également mené au recrutement de 4 personnes.

De plus en plus de Maxi Zoo en agglomération

Ce premier magasin en centre-ville répond à une demande des citadins pour un commerce de proximité avec une offre qualitative, sans avoir à se déplacer en périphérie. Et ce n'est que le début : un autre magasin ouvrira prochainement à Lyon-Confluence début 2026, et l'animalerie prévoit d'implanter dans les cinq prochaines années entre 20 et 30 magasins dans des centres-villes.

Cette ouverture s'inscrit dans la stratégie de maillage du territoire français mise en place par Maxi Zoo avec plus de 60 nouveaux magasins prévus en 2025, et autant les années suivantes. L'objectif ? Atteindre les 700 points de vente en France à l'horizon 2029.

Lire aussi : Maxi Zoo : 13 nouveaux magasins ouverts entre juillet et septembre

