Ain : Dualsun et Arkteos, la solathermie Made In France

Le fabricant de panneaux solaires hybrides Dualsun, basé à Jujurieux dans l’Ain, s’associe à Arkteos pour créer MAX, une solution innovante de “solathermie” combinant pompe à chaleur et panneaux solaires.

Dualsun, fabriquant de panneau solaire hybride qui possède une unité de production à Jujurieux (Ain), s'associe avec Arkteos, spécialisée dans l’assemblage de pompes à chaleur. De cette collaboration est née MAX, une solution de solathermie, c'est à dire une combinaison entre une pompe à chaleur et des panneaux solaires qui l'alimentent. Cet appareil permet de produire en même temps eau chaude, chauffage, et électricité. Une invention novatrice qui permet d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie, et rester performante jusqu'à une température de -15 degrés.

Nommée Dualsun Max, cette solution solathermique, est le résultat de trois ans de collaboration entre les deux entreprises. Le résultat : un système fiable et utilisable dans la rénovation comme dans le neuf. Plusieurs tests ont été effectués dans le but de rendre compte du coût financier et écologique.

Une maison-test de Chavelot (Vosges) a vu sa facture énergétique annuelle être divisé par 3. Ambitieuses, les deux sociétés ont prévu 100 installations du dispositif MAX dès cet hiver, puis de mille par an à horizon 2027. Richard Bachelier, directeur général d’Arkteos s'est félicité de ce partenariat : "Cette alliance illustre la complémentarité entre nos savoir-faire en solaire et en géothermie, au service d’une solution performante, rentable et sobre", expliquait-il à nos confrères de Lyon entreprises. A l'avenir, les deux entreprises veulent atteindre l'objectif gouvernemental de produire 100 millions de pompes à chaleurs pour 2027.