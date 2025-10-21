Isère : les aciéries de Bonpertuis menacées de fermeture

Le tribunal de commerce de Lyon rendra son verdict ce mardi au sujet du redressement judiciaire des aciéries. Malgré quelques offres de reprises, l'entreprise vieille de 600 ans voit son avenir plus incertain que jamais.

Placées en redressement judiciaire le 2 septembre dernier, l'avenir des aciéries de Bonpertuis semble de plus en plus flou. Ce mardi 21 octobre, le tribunal de commerce de Lyon rendra sa décision sur le sort réservé à cette société. Vieille de plus de 600 ans, l'entreprise est classée monument historique depuis 2003. 68 personnes sont actuellement employées sur les sites d'Apprieu et de Domène. Une situation qui touche particulièrement les salariés : "J'étais fier d'être embauché ici. Une vieille entreprise comme ça, on a pas l'occasion d'y travailler tous les jours. J'ai beaucoup appris ici. De voir comment ça se finit, c'est écœurant", raconte Dominique, en poste depuis 9 ans au micro d'Ici Isère.

Deux offres déjà sur la table

Pour se sauver, les aciéries doivent retrouver un repreneur. En effet, le groupe Forlam, qui détient la société, est lui aussi placé en redressement judiciaire. A l'heure actuelle, deux offres de reprise sont évoquées. D'un côté, un repreneur local surtout intéressé par la papeterie, ce qui représente seulement deux postes. L'autre offre provient d'un client turc du groupe Forlam. Une offre de 10.001 euros combinée à deux visites de cet industriel sur le site.

Insuffisant selon Patrick, salarié : "Potentiellement, il aurait les capacités financières d'absorber la reprise de Bonpertuis. Mais pour nous, son projet n'est pas suffisamment abouti pour avoir des garanties suffisantes pour conserver à court terme nos emplois." Entre incertitudes et offres peu convaincantes, les aciéries de Bonpertuis jouent leur avenir ce mardi 21 octobre.