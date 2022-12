Aire de jeux inclusive, créations de terrains de foot... le budget participatif à Lyon 8e

[Volet 8]. Après neuf mois de travaux avec les habitants, la Ville de Lyon a dévoilé début décembre les 110 projets lauréats de son premier budget participatif. Focus sur les actions à venir dans le 8e arrondissement.

Pour son premier budget participatif, la Ville de Lyon n’a pas fait les choses à moitié, débloquant 11 millions d’euros pour mener à bien 110 projets en 24 mois. Le plus emblématique d’entre eux étant, sans aucun doute, une première étape dans la végétalisation de la place Bellecour.

Chaque arrondissement va néanmoins profiter d’aménagements plus ou moins conséquents. On fait le point des différents projets retenus, dans le 8e arrondissement où 13 projets vont être réalisés.

Réaménagement autour du gymnase Dargent : végétalisation et nouvelles activités

Le budget participatif du 8e arrondissement a débloqué 550 000 euros pour réaménager l'extérieur du gymnase Dargent. Le but est de proposer de nouvelles activités sportives pour toutes et tous au gymnase Dargent (volley, basket ... ) et contribuer à la réduction de l'îlot de chaleur par la végétalisation.

L'extérieur devrait voir prochainement la suppression de barrières. Des arbres et du nouveau gazon doivent être placés sur des surfaces bétonnées.

Création d'une aire d'ébats canine

La volonté est de créer un espace vert clôturé dédié aux chiens, sur une partie du terrain autour du gymnase Dargent. Le "canin parc" va permettre la rencontre des propriétaires de chien au sein de Monplaisir.

Avec un budget de 60 000 euros, le lieu est choisi, car il n'y a pas trop d'habitations autour, permettant aussi de pouvoir laisser les animaux s'amuser "librement".

Réaménagement et végétalisation du stade Colbert

L'objectif est d'aménager des terrains de sport (basket, volley) en œuvrant pour l'atténuation de l'îlot de chaleur et des nuisances sonores. Avec un budget de 400 000 euros, l'objectif est sensiblement le même que le gymnase Dargent, avec une végétalisation du terrain de sport du gymnase Colbert.

Des espaces avec des arbres et des bancs au nord et au sud du terrain, ainsi qu'une végétalisation au niveau du grillage entre le terrain de sport et la copropriété pourraient être envisagés.

Une aire de jeux inclusive sous les arbres de la place du 8 Mai 45

Lyon 8 veut repenser et équiper l'aire de jeux actuelle afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans la ville de Lyon, peu d'entre elles sont accessibles pour les enfants en fauteuil roulant. Avec un budget 115 000 euros, l'objectif est de les rendre plus accessibles.

Créer des terrains ouverts à la pratique du handi foot au complexe sportif Vuillermet-Ebrard

Avec une enveloppe de 220 000 euros, l'objectif est d'aménager et d'éclairer deux terrains de foot à 5. L'objectif : les ouvrir à la pratique du handi foot.

En plus de proposer des terrains, Lyon 8 propose un Éco-Complexe Sportif, pour faire du site un lieu dédié au développement durable et à la biodiversité. Le toit de la tribune sera équipé de panneaux photovoltaïques pour alimenter l'éclairage du stade.

Rénovation du terrain de sport Saint Hippolyte à Monplaisir

Avec la rénovation de ce terrain de sport, Lyon 8 veut diversifier son offre pour une pratique favorisant un usage mixte du terrain. Le projet de 200 000 euros vise à réaménager le terrain avec la réfection du sol et le traçage de quatre terrains de badminton. Cette rénovation permettra aussi d'être utilisée comme cyclo-parc pour l'activité "vélo à l'école".

L'objectif est aussi de créer un cadre plus agréable pour les utilisateurs en réduisant les nuisances sonores et en limitant l'îlot de chaleur.

Création d'un lieu de convivialité dans le quartier Grand Trou La volonté de Lyon 8 est de rénover le local de la résidence Autonomie séniors Chalumeaux pour proposer diverses activités conviviales. Avec un budget de 150 000 euros, la mairie compte créer un café associatif en vue de tisser un lien nouveau entre les habitants. Toutes les générations des quartiers Grand Trou, Moulin à Vent et Petite Guille devraient s'y rencontrer. L'objectif est de lutter contre l'isolement et de mettre en place un espace de détente et de rencontre intergénérationnel. Rénover l'Espace 101, salles municipales et associatives

Toujours dans un projet de rénovation ou de construction, le 8e veut améliorer l'accueil des activités associatives à l'Espace 101. Cette remise "au goût du jour" s'est vue rétribuer un budget de 70 000 euros. L'installation de boîte aux lettres associatives, rafraîchissement des peintures ou encore l'amélioration du confort acoustique sont prévus pour ce lieu polyvalent.