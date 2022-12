Création d'un parc, végétation, bancs d'allaitement... le budget participatif à Lyon 6e

[Volet 6]. Après neuf mois de travaux avec les habitants, la Ville de Lyon a dévoilé début décembre les 110 projets lauréats de son premier budget participatif. Focus sur les actions à venir dans le 6e arrondissement.

Pour son premier budget participatif, la Ville de Lyon n’a pas fait les choses à moitié, débloquant 11 millions d’euros pour mener à bien 110 projets en 24 mois. Le plus emblématique d’entre eux étant sans aucun doute une première étape dans la végétalisation de la place Bellecour.

Chaque arrondissement va néanmoins profiter d’aménagements plus ou moins conséquents. On fait le point des différents projets retenus, dans le 6e arrondissement où 10 projets vont être réalisés.

Végétalisation du square des Droits de l'Enfant

Les porteurs de projet veulent planter des arbustes au square des Droits de l'Enfant, dans le but d'ombrager les bancs et les jeux d'enfants. L'objectif du projet est d'apporter plus de fraîcheur à un endroit où les familles et enfants se retrouvent, en plus de désimperméabiliser le sol. Avec un budget de 20 000 euros, la ville va investir également dans une fontaine à eau.

Une aire de jeu pour les 6-14 ans

Direction place Maréchal Lyautey pour découvrir les futures installations. Dans ce parc, les porteurs de projet y voient une aire de jeu pour les adolescents de plus de 10 ans puisqu'à Lyon "il n'y a pas ou quasi pas d'aire de jeux adaptée aux grands enfants de 10 ans et plus", alors qu'ils ont "besoin de se défouler". Une enveloppe de 60 000 euros permettra la construction d'une structure, d'une table d'échecs ou encore une sorte de parcours de manière à rendre plus ludique le parc.

Toujours sur la même place, les demandeurs de projet souhaiteraient aménager l'aire de jeux avec une troisième zone de jeux coopératifs. En plus de restructurer le sol de manière à éviter les blessures des enfants en cas de chute, les habitants imaginent un espace de sable avec une structure dédiée à cet effet. Le projet dispose d'un budget de 30 000 euros.

Bancs d'allaitement à la Tête d'Or

Les habitants du quartier demandent l'agencement d'un "cocon d'allaitement" qui permettrait aux mères d'allaiter leur bébé à l'abri des regards, dans le parc de la Tête d'Or et dans les places du 6e arrondissement. Concrètement, ils imaginent la création de petites assises recouverte à chaque petit square et localisées par le biais d'une application. Cette demande bénéficiera d'un budget de 20 000 €.

Création d'un jeu de boules

Sur la place de l'Europe, les porteurs de projet aimeraient avoir un terrain de pétanque. 20 000 euros sont investis pour la création de ce jeu de boules.

Création d'un parc pour enfants à Bellecombe

Dans le quartier Bellecombe, les habitants rêvent d'un parc, entre la voie ferrée, le cours Emile Zola, et le cours Lafayette où il manque de la verdure. Ce projet nécessite un investissement à hauteur de 148 000 euros.

Fresque pour la cour d'école Jean Rostand

L'objectif de ce projet est de faire appel à toutes les petites mains (du CP au CM2) de l'école Jean Rostand pour peindre le mur du préau. Cette fresque street art, sur le thème du végétal et de la nature, permettra de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux ainsi qu'à la culture street art. Le projet nécessite une enveloppe de 5 000 euros.

Espaces sanitaires équipés pour les bébés

Les porteurs de projet demandent la création de sanitaires et d'espaces abrités pour changer et allaiter son enfant, à proximité des parcs dans le 6e arrondissement, moyennant un coût de 185 000 euros.

Deux nouvelles serres à livres

Le conseil de quartier Saxe-Roosevelt souhaite que soit aménagés des serres à livres dans leur arrondissement. Cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre de la culture et patrimoine, coûtera 6 000 euros.

Un meilleur accueil associatif à la mairie du 6e

Avec un budget de 221 000 euros, la mairie du 6e arrondissement accueillera des locaux associatifs. Pour parfaire au mieux cet aménagement, la municipalité devra installer un réseau sans-fil , donner l'accès les week-ends, créer de nouvelles surfaces ou encore investir dans une salle polyvalente.

