Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

[Volet 5]. Après neuf mois de travaux avec les habitants, la Ville de Lyon a dévoilé début décembre les 110 projets lauréats de son premier budget participatif. Focus sur les actions à venir dans le 5e arrondissement.

Pour son premier budget participatif, la Ville de Lyon n’a pas fait les choses à moitié, débloquant 11 millions d’euros pour mener à bien 110 projets en 24 mois. Le plus emblématique d’entre eux étant sans aucun doute une première étape dans la végétalisation de la place Bellecour.

Chaque arrondissement va néanmoins profiter d’aménagements plus ou moins conséquents. On fait le point des différents projets retenus, dans le 5e arrondissement où 3 projets vont être réalisés.

Parc de la Visitation : vers un nouveau lieu d'accueil associatif

Des travaux de rénovation vont être menés à hauteur de 1 million d'euros sur le site de l'ancien couvent du parc de la Visitation, afin de le mettre à disposition d'associations ou de collectifs, notamment dans les domaines artistiques et culturels.

Éclairage adaptatif pour le Vieux Lyon

350 000 euros vont être fléchés pour réguler et adapter l'éclairage public du Vieux Lyon. Celui-ci fonctionnera en fonction de l'heure et des saisons, afin d'économiser de l'énergie tout en conjuguant tourisme, vie locale et préservation de la biodiversité. L'éclairage ne sera pas totalement interrompu, mais son intensité sera réduite.

Des artistes dans l'école : un appartement de fonction rénové pour des projets artistiques

Grâce à un budget de 100 000 euros, l'appartement de fonction de l'école Ferdinand Buisson va être rénové pour accueillir des artistes en résidence au profit d'un réseau d'écoles élémentaires du 5e. Ce projet, expérimental, vise à donner à tous les enfants un accès à la création et à l’éducation artistique dans le champ des arts plastiques.