Actualité
Photo d’illustration d’un hélicoptère de la sécurité civile.

Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère

  • par Louise Ginies

    • Un accident de la route s'est produit sur l'A43 ce samedi matin à hauteur de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône). Deux blessés ont été évacués en hélicoptère.

    L'autoroute A43 temporairement fermée ce samedi matin après un grave accident de la route. Aux alentours de 8h30, une collision entre un camion transportant des colis et un véhicule léger a fait au moins deux blessés, rapportent nos confrères du Progrès. L'accident est survenu au niveau de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) sur l'autoroute en direction de Chambéry.

    Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place et les victimes ont été évacuées vers des hôpitaux lyonnais par un hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 69. Pour lui permettre de se poser sur les voies de circulation et récupérer les victimes, l'autoroute a donc été partiellement et momentanément fermée.

    1.7 km de bouchons

    Une fermeture qui a engendré des grosses perturbations dans le secteur. Un bouchon d'1.7 km s'est formé, avant que le trafic ne reprenne, d'abord sur une voie, puis deux après l'évacuation des blessés et le remorquage des véhicules. La circulation a repris normalement aux alentours de 10 heures.

    Les circonstances de l'accident doivent encore être élucidés. La CRS Autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne a ouvert une enquête.

    Lire aussi : Collision à L’Arbresle : quatre blessés dont une victime en urgence absolue

    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

