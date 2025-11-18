Actualité
Collision à L’Arbresle : quatre blessés dont une victime en urgence absolue

  • par La Rédaction

    • Un grave accident a eu lieu lundi en fin d’après-midi sur la route de Louhans, à L’Arbresle. Deux voitures sont entrées en collision par l’arrière, faisant quatre blessés, dont un transporté par hélicoptère.

    L’accident s’est produit ce lundi 17 novembre vers 17 h 20 au nord-ouest de Lyon, sur la route de Louhans à L’Arbresle. Selon Le Progrès, deux véhicules ont été impliqués dans un choc arrière d’une rare violence, laissant leurs carrosseries très endommagées.

    Alertés quelques minutes plus tard, les pompiers ont dépêché une dizaine de secouristes et quatre engins, dont deux ambulances. Face à la gravité de la situation, l’hélicoptère des sapeurs-pompiers a été mobilisé.

    Le bilan fait état de quatre blessés – deux hommes et deux femmes, dont l’une serait enceinte. Trois victimes ont été transportées à l’hôpital de Villefranche en urgence relative, tandis que la plus gravement touchée a été héliportée vers l’hôpital Edouard-Herriot en urgence absolue.

    Les opérations de secours et l’évacuation des véhicules, lourdement endommagés, se sont achevées peu après 19 h.

