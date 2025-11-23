Mobilités
Image d’illustration. © Rawpixel

Blessés et bouchons après un accident sur le périphérique lyonnais

  • par Louise Ginies

    • Un accident sur le périphérique Laurent-Bonnevay a fait six blessés ce samedi 22 novembre aux alentours de 18h, causant d'importants ralentissements.

    Un accident sur le périphérique en pleine heure de pointe. Ce samedi 22 novembre, il est environ 18 heures lorsque trois véhicules entrent en collision sur le périphérique Laurent-Bonnevay dans le sens sud-nord, à hauteur de Bron (Rhône). Selon les informations du Progrès, six personnes ont été blessées, sur les huit au total présentes dans les voitures. Elles ont rapidement été évacuées vers les hôpitaux voisins mais leurs jours ne seraient pas en danger. Au total, une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus et sept engins ont été déployés sur les lieux.

    Malgré une intervention rapide et efficace, l'impact sur la circulation, déjà bien dense sur cette partie du périphérique le samedi en fin de journée, a été important et plusieurs kilomètres de bouchons se sont étendus sur le périphérique et autour de Bron.

    81% de congestion dans l'agglomération

    À peine une heure plus tard, un deuxième accident de la route impliquant deux voitures sur l'A46 dans le sens nord-sud au niveau de Saint-Priest est venu aggraver la situation.

    À 19 heures, le taux de congestion dans l'agglomération lyonnaise avait atteint un recors à 81%, soit 44% de plus que la normale, selon TomTom. Les automobilistes ont dû faire preuve de patience.

    Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère

