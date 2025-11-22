Rhône : la réglementation sur les armes blanches évolue

Après le drame de juin dernier à Nogent, de nouvelles restrictions entrent en vigueur. @ Antoine Merlet

La préfecture du Rhône a présenté une nouvelle réglementation concernant la vente, la détention et le port d'armes ce vendredi 21 novembre.

De nouvelles réglementations pour les commerces vendant des armes blanches. Ce vendredi 21 novembre, la préfecture du Rhône a publié de nouvelles consignes autour de leur vente, leur détention et leur port. Dans un objectif de renforcement de la sécurité et de prévention des violences, la classification de certaines armes blanches évolue.

Lire aussi : Armes "Zombie", couteaux, poings américains : la préfecture de la Drôme serre la vis

Certaines armes blanches sont passées en catégorie dite "Da" et les commerces (hors armurerie) les proposant à la vente doivent désormais détenir une autorisation préfectorale. Il s'agit des couteaux à ouverture manuelle, les couteaux à cran d'arrêt à ouverture automatique, les armes blanches de jet appelées "étoiles de Ninja" ou encore les armes mixtes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946 combinant "coup de poing américain" et arme blanche à lame.

"Les commerçant ont jusqu'au 7 mars 2026 pour déposer leur demande d'autorisation auprès de la Préfecture du Rhône", indique un communiqué de la préfecture.

De nouvelles armes interdites à la vente

Certaines armes blanches deviennent, elles, interdites à la vente et la détention et passent en catégorie A1. Il s'agit entre autres des couteaux dits "Zombie", c'est-à-dire les "couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes

acérées", détaille la préfecture. Mais aussi les "poings américains" protégeant quatre doigts d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900.

Les particuliers comme les commerces détenteurs de ces armes doivent les remettre à un service de police ou de gendarmerie avant le 7 décembre 2025. En cas de non-respect de cette date, particuliers et professionnels risquent cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. La fabrication et le commerce de ces armes sont passibles de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.

Plus d'information sur le site de la préfecture du Rhône.