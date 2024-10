Le Caladois Alexandre Portier (au centre), ministre délégué à la réussite scolaire et à l’enseignement professionnel, était ce samedi matin dans le Beaujolais. @APortier69

L'école Jean Macé de Villefranche-sur-Saône, étendu et rénovée, a été inaugurée ce samedi matin dans le Beaujolais. Il s'agit du "plus grand équipement public en pisé de France."

Alors que les vacances scolaires débutent ce samedi, une école n'a pas fermé ses portes dans le Beaujolais. Le nouveau ministre délégué à la réussite scolaire et à l’enseignement professionnel, Alexandre Portier, originaire de Villefranche-sur-Saône, était ce samedi matin devant l'école Jean Macé pour inaugurer l'extension de cet établissement.

Le plus grand équipement public en pisé de France

Une extension avec la particularité d'être le "plus grand équipement public en pisé de France", financé par la Ville, l’État et le Département. "Un modèle d’ambition scolaire et écologique !", se félicite Alexandre Portier. Le recteur Olivier Dugrip était, lui aussi, présent lors de cette inauguration.