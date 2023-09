All Blacks : un véritable "Haka" au parc de la Tête d'Or

Installés à Lyon depuis début septembre pour la Coupe du monde de Rugby, les néo-zélandais ont fait cadeau d'un banc maori à la Ville. Comme un gage d'amitié entre Lyon et le pays Blacks. Pour l'événement, une cérémonie était prévue avec des danseurs et le fameux "Haka". Retour en images.

Les All Blacks sont des invités généreux. Pour remercier les Lyonnais de leur accueil durant la Coupe du monde de Rugby, l'équipe la plus titrée de l'histoire a offert aux habitants un banc maori, donc dans le style du peuple autochtone en Nouvelle-Zélande. L'objet a été installé au Parc de la Tête d'Or, proche de l'entrée, du côté du boulevard Stalingrad.

La cérémonie avec les danseurs a eu lieu en présence du maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), un parterre d'enfants et quelques joueurs All Blacks actuels et anciens, ne participants pas à la Coupe du monde, dont le mythique Dan Carter.

🏉🔥 Les ⁦@AllBlacks⁩ ont offert un banc maori à la ⁦@villedelyon⁩ comme gage d’amitié. Une cérémonie introduite par les danseurs Ngati Rana devant ⁦@Gregorydoucet⁩ et ⁦@DanCarter⁩ au Parc de la Tête d’Or.#rugby #RWC2023 pic.twitter.com/w5NoBy5ilJ — Lyon Capitale (@lyoncap) September 27, 2023

A cette occasion, les danseurs maoris de la troupe des Ngati Ranana, originaires de Londres, ont effectué un "Haka" non sans émotion dans le public.

Gregory Doucet (EELV), le maire de Lyon et Max Spence, le président de la fédération de rugby néo-zélandaise, sur le banc offert aux Lyonnais. Le staff All Black a expliqué la porté symbolique du banc : "Sur le terrain il y a 15 joueurs, mais à côté sur le banc il y a 8 remplaçants. Les 15 joueurs ne peuvent pas être bons sans le soutien des 8. Vous êtes vous aussi notre communauté, vous nous soutenez et c'est pour cela que nous vous offrons ce banc. Vous êtes une extension de nous-même". (Crédit : Eloi Thiboud)

L'ancien joueur All Black Dan Carter (5e en partant de la droite) et Grégory Doucet (au 1er plan). (Crédit : Eloi Thiboud)

Les danseurs Ngati Ranana ont effectué un Haka au coeur du Parc de la Tête d'Or. (Crédit : Eloi Thiboud)

Dan Carter a échangé avec les Lyonnais sur place ainsi que de nombreux Néo-Zélandais (Crédit : Eloi Thiboud)