Un tronçon d'environ 5 km de la Voie lyonnaise n°8 a été inauguré, lundi 28 avril, au départ de La Tour-de-Salvagny. L'axe permettra prochainement de rejoindre Lyon.

Les inaugurations devraient se multiplier ces prochains mois sur les tronçons des Voies lyonnaises. Le geste a été répété à trois reprises ce lundi 28 avril : à La Tour-de-Salvagny, Dardilly et enfin Charbonnières-les-Bains. Le tronçon de la Voie lyonnaise n° 8 reliant ces trois villes de la métropole de Lyon sur 5,2 kilomètres a ainsi été inauguré. À terme, la VL8 doit permettre de relier La Tour-de-Salvagny à la Porte des Alpes à Saint-Priest, tout en passant dans les rues de Tassin-la-Demi-Lune, Lyon et Bron.

Sur ce nouveau tronçon, entre 1 000 et 1 500 personnes (piétons et cyclistes) sont attendues chaque jour, selon les prévisions de la collectivité. Un axe qui sera, assez logiquement au vu des positions géographiques des communes, moins emprunté que les tronçons lyonnais. Mais qui doit répondre, selon le président métropolitain Bruno Bernard, à une forte hausse de la pratique du vélo : + 60 % depuis 2019 dans la métropole de Lyon.

Gilles Pillon, Bruno Bernard, Gérald Eymard, Rose-France Founillon et Fabien Bagnon (de gauche à droite) inaugurent ce tronçon Nord de la VL8.

"Ici, la voiture reste indispensable pour beaucoup de déplacements, attestait-il au départ de La Tour-de-Salvagny. Personne ne peut le contester. L'enjeu, c'est de trouver des alternatives et les Voies lyonnaises sont une solution". Ce que n'a pas manqué de rappeler le maire de la commune, Gilles Pillon : "Il nous faut trouver un juste équilibre entre tous les moyens de transports et agir localement. Car, ce qui est vrai en ville ne l'est pas toujours à la campagne".

Comme indiqué par le marquage au sol, une partie du tronçon est aussi dédiée aux piétons.

Un axe de 5 km sécurisé

Pour cet axe, le nom "Voie lyonnaise" semble toutefois légèrement galvaudé. Entre La Tour-de-Salvagny et Dardilly notamment, il s'agit plutôt d'une "voie verte" : autrement dit, un axe partagé entre cyclistes et piétons. "Cela permet de répondre au double impératif de créer une piste cyclable et un trottoir", souligne la maire de Dardilly Rose-France Fournillon.

Ce tronçon de Voie lyonnaise permettra ainsi d'assurer la sécurité des cyclistes dans un premier temps, mais aussi des piétons. "Le sentiment de sécurité qui se dégage tranche avec le passé", insiste Rose-France Fournillon, pour qui il n'est "pas question de faire du tout-bagnole ou de l'anti-bagnole".

Emprunté ce lundi par les élus, les associations cyclistes ou encore les journalistes, l'axe cyclable offre sans conteste un cadre idoine à la pratique du vélo. Notamment en direction de Lyon où la route descend plus qu'elle ne monte. Dans le sens inverse, il faudra toutefois faire parler les muscles...

La VL n°8 (presque) terminée à la mi-2026

À Charbonnières, route de Paris, où les travaux durent depuis quatre ans, les réseaux ont été enfouis et les voies de circulation réduites pour laisser place à la piste cyclable. Qui doit encore s'allonger jusqu'à l'entrée de Tassin-la-Demi-Lune. La livraison est prévue mi 2026.

S'ensuivront ensuite les travaux dans le secteur de Tassin, entre mai 2025 et mars 2026. Dans le même temps, en juin 2025, les travaux débuteront dans le secteur de l'avenue Vincent Serre et de l'avenue Barthélémy Buyer, en entrée lyonnaise.

À l'issue de ces phases de chantier, il restera seulement la piste cyclable à aménager sur le pont de l'Université. Cette partie sera menée dans le même temps que l'opération de réparation du pont, toujours à l'étude. Les travaux entre La Tour de Salvagny et l’avenue Victor Hugo à Tassin-la-Demi-Lune sont estimés à 6,7 millions d'euros.

