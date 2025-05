Entre Lyon et Caluire, la montée de la Boucle définitivement rouverte ce vendredi

La montée de la Boucle, entre Caluire et Lyon, va rouvrir dans les deux sens de circulation ce vendredi à 16 h.

Comme annoncé par la Métropole de Lyon le 13 mai, la montée de la Boucle entre Lyon et Caluire-et-Cuire va définitivement et entièrement rouvrir ce vendredi à 16 h. L'axe avait été fermé à la circulation entre le 4 et le 13 mai en raison d'un effondrement de la chaussée lié aux intempéries survenues début mai.

Il avait été partiellement rouvert ce mardi dans le sens de la montée, et rouvrira à la descente à 16 h. "Lundi 5 mai au matin, la durée de l’ensemble des travaux était estimée à trois semaines. Au total, les travaux auront duré 11 jours sur cet axe très fréquenté", se félicite la Métropole de Lyon.

Chaque jour, 30 000 véhicules empruntent la montée de la Boucle, à la frontière entre Caluire-et-Cuire et Lyon. Pour rappel, les rues Sœur Vially et Petit Versailles ont été remises en double-sens.