Quatre associations ont déposé deux recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon contre le tracé de la Voie lyonnaise n°12.

Après le recours gracieux tenté mais rejeté auprès de la Métropole de Lyon, les quatre collectifs représentant les quartiers de Montchat et de Saint-Just n'ont pas dit leur dernier mot contre la Voie lyonnaise n°12. J’aime Montchat, le CIL de Montchat, l’Amicale du Parc Chaussagne et Touche pas à Saint-Just et à ma colline ont décidé de poursuivre leur action devant le tribunal administratif avec deux recours en annulation, déposés le 26 décembre, visant la délibération n°2024-2300, adoptée le 24 juin 2024.

Leurs représentants dénoncent dans un communiqué le tracé de la Voie lyonnaise n°12 dans les secteurs de Rockefeller (8e arr.) et de la montée du Chemin-Neuf (5e arr.). Une expérimentation jusqu'au printemps 2025 a été mise en place par la Métropole. Les associations reprochent à la collectivité le découpage en tronçons de la VL n°12, un détournement de l'objectif initial ou encore un manque de concertation avec la population.

Pour rappel, début décembre, le président métropolitain Bruno Bernard annonçait le report de plusieurs chantiers dans l'agglomération lyonnaise, en raison notamment d'un "pic de travaux", dont les tronçons de la Voie lyonnaise n°12 sur l'axe situé sur les cours Gambetta et Albert-Thomas et sur le tronçon situé rue de la Barre et place Bellecour.

