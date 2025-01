Voie Lyonnaise 11 : les travaux reprennent rue de Bonnel

En pause ces dernières semaines, les travaux de la Voie Lyonnaise 11, une piste cyclable qui reliera Craponne à Chassieu, reprennent rue de Bonnel à partir du lundi 13 janvier.

Les travaux de la Voie Lyonnaise avaient commencé en juin 2024 et semblaient être en pause depuis quelques semaines, rue de Bonnel. Mais la Métropole a bel et bien annoncé le retour du chantier sur cet axe lyonnais particulièrement emprunté par les automobilistes.

"Après une trêve hivernale, les travaux sur ce secteur reprendront la semaine du 13 janvier 2025 et dureront jusqu’au printemps 2025", a confirmé la Métropole auprès d'Actu Lyon. La voie Lyonnaise 11, une piste cyclable, reliera à terme les communes de Craponne et de Chassieu.

Les travaux se dérouleront selon plusieurs phases : d'abord, la partie sud de la rue de Bonnel par petites sections (entre Augagneur et Liberté, puis entre Liberté et Molière, entre Molière et Corneille, puis enfin entre Corneille et Saxe). La deuxième phase comprendra la partie nord de la rue de Bonnel, entre le quai Augagneur et l'avenue de Saxe. Enfin, la phase 3 consistera en la réalisation de la couche de roulement.

Pas de retard à prévoir

Ce même fonctionnement sera ensuite répété sur les deux secteurs suivants : entre Duguesclin et Garibaldi du mois de mai à l'automne 2025, puis entre Saxe et Duguesclin entre juillet 2025 et début 2026. Des tarvaux d'assainissement seront réalisés en amont de ces phases et les plantations seront effectuées à l'hiver 2025-2026, dans un an.

Alors que de nombreux commerçants et riverains s'inquiétaient sur place d'un possible retard, la Métropole affirme, elle, qu'aucun retard ne sera à prévoir dans le secteur dans son calendrier publié ce 9 janvier 2025.