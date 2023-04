Tourmente à l'institut Paul-Bocuse : une pétition contre le changement de nom

L'annonce de l'institut Paul-Bocuse de s'appeler "Institut Lyfe" fait l'effet d'une petite bombe dans le monde feutré des écoles hôtelières.

Du jamais vu ! Quelques heures seulement après l'annonce du changement de nom de l'institut Paul-Bocuse, l'une des écoles hôtelières les plus prestigieuses au monde, par la direction en place, une pétition a été mise en ligne pour dénoncer cette"situation désagréable".

"L’heure est grave, un simple groupement d’Hommes s’approprie le changement de nom, de notre passé et notre avenir en remplaçant une notoriété internationalement reconnue par un nom qui ne parle à personne."

Dans une lettre adressée il y a quelques mois aux étudiants de l'école, Jérôme Bocuse déplorait des "bouleversements organisationnels (qui) ternissent et malmènent les valeurs et l'image de Paul Bocuse et instrumentalisent le nom 'Bocuse' pour transformer le projet pédagogique qu'il a toujours soutenu en projet marketing global".

La pétition adressée aux étudiants(es), collaborateurs(trices), alumni, parents d’élèves a déjà été signée par 1 237 personnes et fournies de 197 commentaires (qui fleurissent de quart d'heure d'heure en quart d'heure) plus pessimistes et désolés les uns que les autres.

Morceaux choisis :

"Gilles P a été remercié de TF1, de Accor et à pris la porte !

Dominique G à planté le groupe Flo et a pris la porte

A eux deux ils vont planter l’Institut Paul Bocuse !! Alors avant qu’ils ne partent en prenant la porte, foutez leur bien la grosse « lourde » du château bien dans la "beeep" pour que cette fois ils se souviennent bien des dégâts qu’ils ont occasionnés ! Un parent d’élève très remonté par cette mascarade désastreuse !!"

"We come here because we want to learn at 'l'institut Paul Bocuse'. It is not fair that the school change it's name all in a sudden without asking their student. And also telling us we are not having the name of IPB in our diploma?? A big part of reason why we come here is because of the pride of being in institut 'Paul Bocuse'. NOT insitut 'LYFE'"

"...un nom qui incarnait a lui seul une image, un savoir-faire et des valeurs, remplacé par un acronyme forcé à consonnance internationale qui donne l'impression d'un écart de mauvais marketing..."

"Paul Bocuse est un des plus grands noms de la gastronomie française. Outre le niveau de l’enseignement qui y est pratiqué, le nom de l’établissement est un facteur non négligeable de chance pour ces étudiants lorsqu’ils feront le choix d’entrer dans la vie active. Le changement du nom de l’établissement est non seulement une aberration, mais surtout une perte de chance considérable pour tous, étudiants comme enseignants."

