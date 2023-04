L’Institut Paul Bocuse change de nom sur fond de bataille juridique

L’institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde, s’appellera désormais l’Institut Lyfe. @Antoine Merlet

Coup de tonnerre ce jeudi 27 avril du côté d’Ecully. L’Institut Paul Bocuse vient d’annoncer abandonner le nom du "Pape de la gastronomie" sur fond de bataille juridique. L’école s’appellera désormais l’Institut Lyfe.

Le vent du renouveau souffle ce jeudi 27 avril du côté du château de l’Institut Paul Bocuse (IPB) à Écully. Lors d’une conférence de presse organisée en fin de matinée, l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde a annoncé abandonner le nom du "Pape de la gastronomie" décédé en 2018. Désormais, l’école s’appellera l’Institut Lyfe, acronyme de Lyon For Excellence, un nom anglophone beaucoup moins prestigieux, pour le moment.

Rififi avec Jérôme Bocuse

Un changement opéré par la direction de l’établissement sur fond de bataille judiciaire avec Jérôme Bocuse, l’héritier de la famille et légataire du nom. Le fils de Paul Bocuse dénonçait depuis plusieurs années l’usage abusif du nom de son père par l’institut selon lui. Dans une lettre adressée il y a quelques mois aux étudiants de l’école, l’héritier Bocuse déplorait des “bouleversements organisationnels (qui) ternissent et malmènent les valeurs et l’image de Paul Bocuse et instrumentalisent le nom ‘Bocuse’ pour transformer le projet pédagogique qu’il a toujours soutenu en projet marketing global”.

Avant même le jugement de la justice, l’institut fondé en 1990 par Paul Bocuse a donc décidé de se plier aux demandes de Jérôme Bocuse. Un changement qui pourrait ne pas être sans conséquence pour l’institution.

Quelles conséquences ?

Il y a quelques mois, Stéphan Demaeght de Montalay, ancien directeur académique de l’IPB et co-fondateur et trésorier de l’Association de défense des valeurs de l’IPB nous confiait son inquiétude en cas de perte du nom Bocuse : “S’il n’y avait pas le nom accolé à l’école, le Centre de recherche n’aurait probablement pas autant de missions extérieures avec des universités nationales et internationales”.

De l’avis de Frédéric Bout, diplômé de la première heure de l’IPB, enseignant pendant trois ans à Écully, et président de l’ADVIPB, “le risque est énorme que la valeur de l’école soit dépréciée”. “Si, pour l’institut, nous perdions le nom ‘Bocuse’, je pense que les étudiants auraient un peu plus de mal à lever leur emprunt” pour payer les, peu ou prou, 57 000 euros de scolarité (quatre années).