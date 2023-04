30 jeunes écoliers de la Ville de Lyon ont dû donner leur avis sur six plats différents avant qu’ils ne soient proposés dans l’ensemble des cantines scolaires du pays.

Afin de développer une nouvelle offre de restauration scolaire, l’entreprise Elior spécialisée dans la restauration collective en France a testé auprès de 30 enfants des écoles de Lyon de nouvelles recettes. Âgés de 6 à 8 ans, les écoliers ont dû donner un avis sur la composition de leur assiette. "Pour une fois vous pouvez tout dire par rapport aux différents plats, même si ce n’est pas du tout bon", s’amuse Sylvain Chevalier, responsable innovation culinaire pour Elior France.

Un développement depuis un an

Développé il y a un an, ce projet vise à offrir une alimentation plus bio et plus locale aux petits, tout en prenant en compte leurs avis. Mués en véritable critiques culinaires, les enfants ont donc dégusté une entrée, trois plats et deux desserts. "Évidemment c'est en petite portion et s’il y a du gaspillage ce n’est pas forcément grave" explique Sylvain Chevalier, avant d'ajouter "je préfère un peu de gaspillage maintenant que du gaspillage après la validation".

Pour lancer les hostilités, c'est le houmous qui fait son apparition sur les différentes tables. Intrigué, Aklane sent est observe le plat, avant de lâcher "pour moi cela ressemble à de la mousse au chocolat", de son côté Raphaël se dit séduit par le goût, "même si ça ne ressemble pas un vrai houmous c’est bon". Pour patienter entre deux plats, les enfants utilisent les serviettes de table pour faire de l’origami, tout en donnant leur avis sur la beauté du plat dégusté, son odeur et son goût.

Un plat végétarien

La nouvelle offre de restauration doit aussi permettre de "proposer une alternative végétarienne quotidienne", appuie Stéphanie Léger, adjointe au maire à l’éducation. Pour cette nouvelle découverte, le plat choisi est un égrené tomate avec du riz sans viande. Après la première fourchette, Rayan commence à déceler un goût de bolognaise et trouve le plat plutôt bon, "ce n’est pas grave qu’il n’y ait pas de viande, le plat est tout aussi bon". Pari réussi.

La dégustation se termine par une note de sucrée avec un cake épeautre poire ou épeautre caramel, les enfants semblent plutôt convaincu dans l’ensemble. Dans les prochains jours, après avoir analysé l'ensemble des commentaires des enfants, Elior choisira les plats à diffuser dans les différentes cantines de France et notamment celles de la Ville de Lyon où 26 000 repas sont servis chaque jour aux élèves.

