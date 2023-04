Escapades autour de Lyon : sur les traces du Gang des Lyonnais au château de Fléchères 

Fléchères est l’un des plus grands châteaux qui se visitent aux alentours de Lyon. Ce bel édifice du début du XVIIe siècle se dresse dans la Dombes, à une heure de route au nord de Lyon.

Fief de la baronnie de Fléchères, le site fut racheté en 1606 par le receveur des finances de Lyon, Jean Sève, qui deviendra par la suite prévôt des marchands de la ville. C’est lui qui fit construire le château, sur l’emplacement d’une ancienne maison forte.

L’édifice se distingue par sa taille généreuse et son apparence médiévale : fossé, pont-levis, remparts, tours d’angle… Après être passé entre les mains de différentes familles de la noblesse lyonnaise, le château devient en 1972 la propriété de Joanny Chavel. L’homme est une figure bien connue du Gang des Lyonnais, à l’origine de nombreux vols à main armée dans la région lyonnaise, au cours des années 60 et jusqu’à la fin des années 70. Un passage du film Les Lyonnais, réalisé en 2010 par Olivier Marchal et qui raconte leur histoire, a d’ailleurs été tourné au sein de la forteresse. Une fois entre les murs imposants de l’édifice, Joanny Chavel semble s’être pris de passion pour le patrimoine, et entama des travaux de restauration. Il disparut l’année suivante et le château tomba peu à peu en décrépitude. Il faudra attendre la fin des années 90 pour qu’une importante campagne de restauration soit engagée.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent admirer les fresques murales de l’Italien Pietro Ricchi, datant du XVIIe siècle. L’artiste s’en est donné à cœur joie : défilé de soldats et de notables sur les murs d’une chambre, Hercule dans une autre, salle étonnante à l’architecture peinte en perspective, scènes de chasse… Autour du château, le parc à l’anglaise a été réaménagé au début du XIXe siècle. Imposants platanes, cyprès, fontaine, étang… Un cadre idyllique pour clore une belle journée dans la peau d’un châtelain.

Château de Fléchères – 01480 Fareins – 04 74 67 86 59

Ouverture :

– 8 avril au 30 juin : 14h à 17h30* les samedis, dimanches et jours fériés.

– 1er juillet au 31 août : 14h à 18h* tous les jours.

– 1er septembre au 13 novembre : 14h à 17h30* les samedis, dimanches et jours fériés.

* Heure de la dernière entrée.

La visite des appartements dure une heure.

Les visiteurs du château peuvent accéder au parc en visite non guidée.

Tarifs de la visite guidée du château et de l’accès au parc en visite libre : 11 € par adulte, 6,50 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi, 5 € pour les moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 7 ans.