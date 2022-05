Quel endroit plus opportun que le Grand Hôtel-Dieu, où exerça l'auteur de Pantagruel et Gargantua, pour remettre aux chefs leur plaque du guide Michelin.

Une vingtaine de cuisiniers lyonnais (et des environs) avaient rendez-vous, ce matin, au bar Le Dôme du Grand Hôtel-Dieu (élu meilleur bar du monde aux Prix Villégiature Awards 2020-2021) pour recevoir leur distinction en main propre.

Leur distinction leur avait été officiellement annoncée le 17 janvier dernier depuis Cognac. Ils se sont vu remettre mercredi 4 mai la fameuse plaque rouge émaillée et estampillée Michelin par les trois directeurs du groupe Metro en région lyonnaise (Gerland, Vaulx-en-Velin et Limonest) et par le directeur des partenariats du Guide Michelin.

Pour l'édition 2022 du guide Rouge, aucun nouveau restaurant lyonnais n'avait été étoilé. Mais tous ceux qui étaient une-étoile ou deux-étoiles avaient réussi la performance de les conserver, les distinctions Michelin n'étant évidemment pas données honoris causa.

23 étoiles Michelin pour 19 restaurants à Lyon

Pour rappel, Lyon et sa proche périphérie comptent 23 étoiles Michelin pour 19 restaurants. Et Bib Gourmand

A Lyon intra-muros :

Deux étoiles (3)

Takao Takano, Le Neuvième Art et Mère Brazier

Une étoile (12)

Têtedoie, Les Terrasses de Lyon, La Sommelière, Rustique, Prairial, Le Passe-Temps, Miraflores, Les Loges, Jérémy Galvan, Le Gourmet de Sèze, Au 14 Février et Les Apothicaires

Bib Gourmand (12)

Le Tiroir, Racine, Le Canut et les Gones, Bergamote (nouveau), M Restaurant, Le Jean Moulin, PY, Sauf Imprévu, Agastache, La Table 101, Le Kitchen et Saku Restaurant

A côté de Lyon :

Deux étoiles (1)

L'Auberge du Pont-de-Collonges Paul Bocuse (Collonges-au-Mont-d'Or)

Une étoile (3)

Saison (Écully), La Rotonde (Charbonnières-les-Bains), et Guy Lassausaie (Chasselay)

1 question à Mathieu d'Izarny-Gargas, responsable Partenariats du guide Michelin France

Pour quelles raisons le guide Michelin a-t-il noué une collaboration avec le distributeur Metro ?

Ce partenariat est né en 2016 et concerne treize pays en Europe. La raison est assez évidente : Metro est le leader de la restauration indépendante en France et, dans ce cadre-là, travaille avec la plupart des chefs de la sélection du guide Michelin, qu'ils soient étoilés ou Bib Gourmand. Michelin a la volonté de mettre à l'honneur la richesse de la diversité des territoires. Cette diversité culinaire des territoires est incarné par ses producteurs, sees produits, ces hommes et ces femmes.