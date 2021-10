Lyon : le bar Le Dôme de l'Hôtel-Dieu élu meilleur bar du monde

Le bar Le Dôme situé au Grand Hôtel-Dieu de Lyon a été élu jeudi 28 octobre meilleur bar du monde aux Prix Villegiature Awards 2020 - 2021.

"The jewel in the crown" (le joyau de la couronne) selon le magazine économique américain Forbes. "Breathtaking" (à couper le souffle) titrait un tour-opérateur asiatique. Le bar situé dans le grand dôme de l'Hôtel-Dieu semble plus connu à l'étranger que chez lui, à Lyon.

Jeudi 28 octobre, le bar de l'InterContinental Lyon a donc reçu la prestigieuse distinction du meilleur bar du monde. Un lieu emblématique entre Rhône et Saône qui est en libre accès.

Les prix Villégiature Awards récompensent depuis 2003 les plus beaux hôtels avec un jury composé de grands journalistes du monde entier.