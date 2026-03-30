Yves Gradel, directeur général de Cour des Loges Radisson Collection, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Après deux ans et demi de travaux et plusieurs millions d'euros investis, Cour des Loges a rouvert ses portes en juin 2025, fidèle à lui-même mais entièrement repensé. Désormais sous la bannière Radisson. Yves Grardel, son directeur général, revient sur les enjeux d'une rénovation hors du commun au cœur du Vieux Lyon.

Le défi était de taille : remettre à neuf un bâtiment datant de 1341, dans un quartier classé au patrimoine Unesco, sans en trahir l'esprit. "L'objectif était de garder l'âme de cet établissement, ce joyau lyonnais", résume Yves Grardel. Car derrière les murs Renaissance se cachait un chantier titanesque : électricité, plomberie, climatisation… autant d'interventions délicates dans ce qui est, à l'origine, "quatre maisons réunies ensemble".

Cour des Loges Façade Night- (c) Gerry O'Leary Photography

La rénovation s'inscrit également dans un tournant stratégique : Cour des Loges est devenu le tout premier établissement en France à rejoindre la marque A Radisson Collection Hotel , le segment cinq étoiles du groupe Radisson Hotel Group. Un statut de pionnier qui implique des responsabilités. "Il est important pour nous d'asseoir l'identité Radisson Collection, tout en gardant l'esprit de ce joyau lyonnais". La marque repose sur trois piliers fondateurs : le patrimoine, l'ancrage local et la gastronomie, trois cases que Cour des Loges coche sans difficulté.

Sur ce dernier point, la maison a frappé fort. Dix mois seulement après sa réouverture, le restaurant gastronomique Les Loges, porté par le chef Anthony Bonnet, a décroché une étoile au Guide Michelin. "Retrouver cette étoile au bout de dix mois de réouverture était une ambition avec le chef et les équipes, sans se mettre de pression. Nous nous donnions deux ans, et cela a été fait en dix mois." Une performance collective, insiste le directeur, même s'il concède volontiers que le plus dur reste à venir : "Obtenir une étoile est compliqué, mais la conserver l'est encore plus."

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La retranscription intégrale de l'entretien avec Yves Grardel

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Yves Grardel, bonjour.

Bonjour Guillaume.

Yves Grardel, vous êtes le directeur général de Cour des Loges Radisson Collection. Vous avez suivi pendant plus de deux ans une rénovation énorme dans le Vieux Lyon de Cour des Loges, qui est une institution à Lyon. Une rénovation à plusieurs millions d'euros sur un bâtiment qui date de 1341, classé au Vieux Lyon UNESCO. Comment rénove-t-on un lieu pareil sans le trahir ?

Justement, c'est une excellente question, puisque l'objectif était de garder l'âme de cet établissement, ce joyau lyonnais. Faire des rénovations a été très compliqué. Il y a eu toute la partie technique : nous avons rénové toute la partie électricité, plomberie et tout ce qui est central d'air. C'est un très gros chantier, parce que, j'ai même envie de dire, il ne s'agit pas d'un seul établissement. À l'origine, Cour des Loges, ce sont quatre maisons qui ont été réunies ensemble. L'hôtel en lui-même n'est pas ancien, puisqu'il date de 1980. Effectivement, toute cette partie technique a été complexe, d'où deux ans et demi de travaux. Ensuite, il y a toute la partie confort : rénovation des chambres, rénovation des deux restaurants, rénovation du bar. Ce confort devait préserver l'histoire, préserver l'âme, et, à la réouverture, les Lyonnais ainsi que les voyageurs nationaux et internationaux devaient pouvoir retrouver cette âme et cette atmosphère tant appréciée.

Oui, c'est cela. Vous parliez d'âme, moi je parle d'identité, mais c'est la même chose. On parle de cette identité de la Renaissance de cette maison. Comment faites-vous l'équilibre entre cette identité, cette âme, et les exigences ? Vous faites partie d'un groupe mondial présent dans quasiment 100 pays. Comment gère-t-on cet équilibre ?

En introduction, vous parliez de Cour des Loges Radisson Collection. Effectivement, nous faisons partie du groupe Radisson Hotel Group. Sa chaîne cinq étoiles est Radisson Collection. Ensuite, il y a aussi Radisson Blu, Radisson Red, etc. Il y a plus d'une dizaine de marques au sein de Radisson Hotel. Mais avant tout, nous nous appelons Cour des Loges. Donc priorité à l'âme de Cour des Loges, à ses standards, et ensuite viennent se greffer les standards d'accueil d'un hôtel cinq étoiles tels que demandés par Radisson Collection.

De mémoire, Cour des Loges est le premier à être sous la marque Radisson Collection ?

Exactement, nous sommes le tout premier hôtel. C'est aussi un enjeu, car pour les investisseurs à venir, il y a notamment deux Radisson Collection qui vont ouvrir à Paris dans les deux prochaines années. Il est donc important pour nous d'asseoir l'identité Radisson Collection en termes de confort, tel qu'un client peut s'y attendre dans un hôtel cinq étoiles, tout en gardant l'esprit de ce joyau lyonnais qu'est Cour des Loges. Ce sera pareil pour nos futurs hôtels à Paris : nous garderons l'identité locale de chaque établissement.

Donc cette chaîne Radisson Collection, c'est le haut de gamme. Y a-t-il des critères très particuliers ?

Il y a trois piliers, trois valeurs. Premièrement, le patrimoine. Cour des Loges coche cette case. Deuxièmement, l'esprit local. On peut notamment en parler au niveau de nos restaurants, où le chef travaille uniquement avec des artisans locaux. Les rénovations ont également été réalisées par de nombreux artisans locaux. Troisièmement, lié au local, il y a la gastronomie, avec notre restaurant Le Comptoir, en bistronomie, Les Loges en gastronomie, sans oublier notre bar, le Bar 1341, avec sa nouvelle identité que nous développons.

Justement, concernant le restaurant, Anthony Bonnet, le chef des Loges, a décroché une étoile. Cour des Loges a rouvert en mai-juin 2025 et vient de récupérer son étoile. Est-ce un argument commercial, une fierté collective ou même une source de stress à l'idée de la perdre ?

Cela fait plusieurs questions et donc plusieurs réponses. Le chef dirait, en tout cas c'est ainsi que je vois les choses, qu'obtenir une étoile est compliqué, mais la conserver l'est encore plus. Tout l'enjeu est désormais de maintenir cette régularité, aussi bien en termes de service que de qualité des produits et des plats. Le chef pourrait mieux en parler que moi. Ensuite, cette notoriété est le fruit d'un travail d'équipe. Retrouver cette étoile au bout de dix mois de réouverture était une ambition avec le chef et les équipes, sans se mettre de pression. Si nous l'avions, tant mieux. Nous nous donnions deux ans, et cela a été fait en dix mois. Le chef, ainsi que toute sa brigade, ont progressé pour atteindre cet objectif en moins d'un an après l'ouverture. Oui, cela faisait partie du projet et cela correspond à l'un des piliers de Radisson Collection, qui est la gastronomie.

En tout cas, pari réussi pour Cour des Loges Radisson Collection avec cette étoile. Nous en parlerons avec Anthony Bonnet, le chef. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, Yves Gardel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lyoncapitale.fr. À très bientôt.