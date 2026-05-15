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La villa appartenait à la sœur d’un narcotrafiquant lyonnais. LOU BENOIST / AFP

Corps d'un Lyonnais retrouvé en Isère : une enquête pour enlèvement était déjà ouverte 

  • par Loane Carpano

    • Une enquête pour enlèvement avait été ouverte par le parquet rhodanien, quelques semaines avant que le corps du Lyonnais soit retrouvé en Isère le 9 mai dernier.

    Samedi 9 mai, un corps enveloppé dans des couvertures a été retrouvé par des promeneurs au bord d'un torrent sur la commune de Proveysieux (Isère). Il s'agit d'un homme de 27 ans, domicilié dans l'agglomération lyonnaise. Selon le procureur de Grenoble, l'homme était connu des services de police pour "petite délinquance", et pourrait avoir été asphyxié.

    Alors que les proches de la victime avaient signalé sa disparition le 11 avril dernier, le Progrès indique qu'une enquête pour enlèvement avait été ouverte par le parquet rhodanien, bien avant que la victime ne soit retrouvée en Chartreuse. Cette dernière n'avait néanmoins pas été communiquée. Des unités d’investigation de la police lyonnaise travaillaient ainsi sur ce dossier depuis plusieurs semaines quand le corps a été retrouvé. L'hypothèse selon laquelle la victime a été enlevée et séquestrée dans le département du Rhône était d'ailleurs privilégiée.

    L'affaire confiée à la DCOS du Rhône

    Toujours selon les informations de nos confrères, le parquet de Grenoble aurait donc décidé de se dessaisir de l'enquête, au profit de la Division de la criminalité organisée et spécialisée du Rhône (DCOS).

    La DCOS travaillerait dans un cadre procédural élargi aux faits de "séquestration suivie de mort". Aucun élément matériel n'a pour l'instant permis de qualifier les faits "d'homicide". Le scanner et l'autopsie n'ont par ailleurs pas permis d'établir les causes précises de la mort. Le morceau de tissu retrouvé sur la bouche de la victime laisse néanmoins penser à une mort par asphyxie.

    Lire aussi : Corps retrouvé en Isère : un Lyonnais connu de la justice identifié

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