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Le quartier des Girondins, février 2026 @ Guillaume Lamy
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Girondins, le dernier grand quartier de Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Pensé sur quinze ans, traversé par trois majorités, le quartier des Girondins arrive à un tournant : celui de son appropriation par les habitants.

    La dernière pièce d’un puzzle, entamé il y a quinze ans dans une friche industrielle de Gerland, vient d’être posée. Le quartier des Girondins, c’est la fin d’une époque et l’illustration rare d’une continuité politique. Commencé sous le deuxième mandat de Gérard Collomb, poursuivi par David Kimelfeld, puis Bruno Bernard et Grégory Doucet, ce quartier aura traversé trois majorités sans jamais s’arrêter.

    Six grues. C’est ce qu’on voit encore depuis la rue des Girondins en ce premier trimestre 2026. Six grues qui s’activent au-dessus des derniers îlots d’un chantier ouvert en 2012 sur une ancienne friche industrielle de Gerland. À côté, on donne le premier coup de pioche de ce qui sera un pôle culturel et sportif dernier cri. Plus loin, on pose les fondations d’une crèche. Le quartier des Girondins n’est pas encore achevé, mais il est déjà vivant.

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