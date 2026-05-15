Une grande journée de jeux organisée le 27 mai à Villeurbanne

De 10 heures à 21 heures, les Villeurbannais sont invités à la mairie pour la traditionnelle Fête du jeu. Échecs, puzzles, photobooth et animations sont au programme.

La traditionnelle Fête du jeu revient à Villeurbanne. Le mercredi 27 mai prochain, les Villeurbannais, petits et grands, sont invités à la mairie et au Palais du Travail pour une grande journée de jeux, de 10 heures à 21 heures.

Au programme : jeux de société, jeux d’échecs, jeux de rôles, sur consoles, mur digital interactif pour travailler ses réflexes et sa mémoire à l’hôtel de ville, animations Kapla, jeux géants, bacs sensoriels ou jeu de piste sur la place Lazare-Goujon, et encore plein d’autres surprises.

Cette année, le Rize proposera "Découvrez Villeurbanne(s) : à vous la ville !", un jeu coopératif, pour découvrir, raconter et partager sa ville. Chaque joueur parcourt le plateau de jeu (semblable au Monopoly) pour proposer des idées dans les différents quartiers de Villeurbanne afin de créer la ville idéale.

Certaines activités nécessitent une inscription.

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