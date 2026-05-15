Malgré une météo capricieuse, de nombreux voyageurs ont décidé de se rendre à Lyon pour occuper leur long week-end de mai.

En groupe ou en solo, les visiteurs se pressent devant le pavillon de l'Office du Tourisme, place Bellecour (2e arr.), ce vendredi 15 mai au matin. Malgré une météo capricieuse, les voyageurs semblent au rendez-vous pour ce long week-end de mai. Alors que certains partent à la découverte de Lyon avec un guide, d'autres se tournent vers le guichet d'information pour composer leur propre parcours.

Pour certains, ce long week-end de l'Ascension est l'occasion de se retrouver en famille. "Nous sommes originaires du Nord, mais nous avons un enfant à Saint-Etienne et un à l'étranger, donc nous nous sommes retrouvés à Lyon pour découvrir la ville pendant trois jours", expliquent deux Stéphanois. Même constat pour cette mère de famille, venue à Lyon voir son fils : "Je viens du Luxembourg voir mon fils qui étudie ici, ce long week-end était l'occasion de visiter Lyon", sourit-elle.

"Nous avons tous pris nos kway"

Et si la pluie est de sortie ce matin, elle ne semble pas décourager les visiteurs. "Nous sommes du Nord donc la pluie ne nous dérange pas, nous avons tous pris nos kway", s'amuse le couple."Nous avons des parapluies donc ça va, et s'il se met à trop pleuvoir nous nous rabattrons sur les musées", glisse un groupe de voyageurs venus de Haute-Loire. "S'il pleut trop il y a toujours les magasins à faire", relativise quant à elle la mère de famille.

Au programme des visiteurs ? Les classiques : Fourvière, le Vieux-Lyon et les traboules. "Nous allons aussi visiter Croix-Rousse et le Parc de la Tête d'Or", se réjouit une famille venue de Haute-Loire. "J'aimerais faire les traboules car je suis déjà venue à Lyon mais je ne les ai jamais visitées", ajoute une voyageuse.

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"Nous avons énormément de monde ce week-end"

Certains prévoient également de se rendre dans les traditionnels bouchons lyonnais pour découvrir la gastronomie locale. C'est le cas de ce couple, qui n'avait pourtant pas prévu de se rendre à Lyon pour le pont. "Nous venons d'Italie et notre vol pour Nantes est annulé donc nous faisons un stop forcé à Lyon", expliquent les deux Italiens. Comme lot de consolation, le couple a décidé de s'offrir une petite journée dans la ville des Lumières. "Nous allons en profiter pour visiter le Vieux Lyon et manger dans un bouchon. C'est la première fois que nous venons, il y a certainement beaucoup de choses à voir même si ça va être très condensé."

Comme eux, de nombreux visiteurs semblent s'être tournés vers les bouchons pour le déjeuner. "Nous sommes complets ce midi et nous l'avons été hier, ça n'arrive pas souvent que nous soyons complet les midis de semaine", indique une restauratrice de la rue Mercière. Même retour pour son voisin. "Nous avons énormément de monde ce week-end, bien plus que lors du pont de l'année dernière", souligne-t-il.

De nombreux voyageurs malgré une période incertaine

Alors que la période est plutôt incertaine et que de nombreux avions ont été annulés en raison du conflit au Moyen-Orient, Lyon semble continuer à attirer des voyageurs. "Lyon bénéficie d'un tourisme urbain remarquablement équilibré et diversifié, reposant sur trois piliers complémentaires : le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs à dominante française et le tourisme local", souligne l'Office du Tourisme Only Lyon. Et de poursuivre : "Cette pluralité de segments touristiques constitue une véritable force pour la destination. Elle confère à l'activité lyonnaise une résilience notable, particulièrement précieuse en période d'incertitude."

Les tensions géopolitiques actuelles semblent donc exercer un impact limité sur le tourisme lyonnais. Il y a quelques semaines, Only Lyon Tourisme indiquait même que ses équipes"continuaient à enregistrer de nombreuses demandes d'informations et de réservations pour les ponts du mois de mai."

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