Isère : un homme hospitalisé en urgence absolue à Lyon après une sortie de route

Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route ce vendredi 15 mai sur la D52C, entre Parmilieu et Charette (Isère).

Aux alentours de 12 h 30 ce vendredi 15 mai, une voiture a fait une violente sortie de route sur la D52C, entre Parmilieu et Charette, dans l’Isère. Selon le Dauphiné Libéré, deux personnes se trouvaient dans le véhicule, fortement endommagé, et sont restées bloquées jusqu’à sa désincarcération.

L’une des victimes a été transportée à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon, en urgence absolue. Il s'agirait d'un homme âgé d’une vingtaine d’années.

La route a été coupée le temps de l’intervention des secours. Selon les premiers éléments, l’accident aurait pu être provoqué par les fortes intempéries constatées ce matin dans le secteur.