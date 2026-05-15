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À Givors, l’ouverture de Noz repoussée d’une semaine

  • par LR

    • Alors que l’enseigne Noz devait ouvrir son nouveau magasin le 19 mai au centre commercial Givors 2 Vallées, l’ouverture est finalement repoussée d’une semaine.

    Le géant du déstockage Noz n’ouvrira finalement pas son prochain magasin le 19 mai au centre commercial Givors 2 Vallées. Selon nos confrères du Progrès, plusieurs affiches apposées sur la façade indiquent que l’ouverture est, en effet, repoussée d’une semaine, soit le 26 mai prochain, à 9 heures.

    Situé au 9 rue de la paix, le magasin sera le plus grand espace occupé par l’enseigne sur le territoire national avec 2 500 m2 dédié aux promotions.

    Lire aussi : Un magasin Noz arrive près de Lyon, sa date d'ouverture connue

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