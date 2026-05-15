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Journées Marteau : des expertises proposées gratuitement à Lyon les 27 et 28 mai

  • par C.M.

    • Les 27 et 28 mai, le musée Jean Couty et la maison Millon recevront du public pour des expertises gratuites et faire découvrir le métier de commissaire-priseur.

    Dans le cadre des Journées Marteau, organisées par le syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV), la maison de ventes aux enchères Millon proposera les 27 et 28 mai deux journées d’expertises gratuites aux Lyonnais.

    Tableaux, bijoux, livres anciens ou encore objets de collection, les rendez-vous sont donnés le 27 mai au musée Jean Couty, dans le 9e arrondissement, de 11 heures à 18 heures, et le 28 mai dans les bureaux de la maison Millon, situés dans le 2e arrondissement, de 10 heures à 18 heures. Exceptionnellement, les personnes venant faire expertiser un objet bénéficieront d’un tarif d’entrée réduit à 4 euros pour la visite du musée Jean Couty. Les expertises sont accessibles sans rendez-vous et sont confidentielles.

    Pour l’occasion, les curieux pourront également découvrir le métier de commissaire-priseur aux côtés de professionnels présents. "Ces journées permettent d’aller à la rencontre du public et de transmettre un regard sur des objets parfois conservés depuis plusieurs générations. Elles révèlent régulièrement des découvertes inattendues", souligne Virginie Vernier pour Millon.

    Lire aussi : Lyon : le Château de l’Île Barbe vendu aux enchères à 1 350 000 euros

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