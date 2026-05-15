Lyon : deux individus interpellés alors qu’ils tentaient de voler dans des voitures

La police a interpellé deux individus jeudi soir dans le 7e arrondissement alors qu’ils essayaient de voler dans des véhicules.

Hier, jeudi 14 mai, la police est intervenue dans le 7e arrondissement de Lyon après que des riverains ont signalé deux individus essayant de voler dans des véhicules. D’après nos confrères d’actuLyon, les faits se sont déroulés rue Pré-Gaudry, aux alentours de 21 h 30.

Un équipage de la brigade-anticriminalité (BAC) a été dépêché sur place, permettant d’arrêter les deux suspects. Dix véhicules auraient été dégradés. Selon un témoin, l’un des deux suspects aurait déjà été aperçu la veille dans la même rue.

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