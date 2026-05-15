Les places pour la finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup, qui se disputeront à Lyon en mai 2027, seront mise en vente dès lundi 18 mai.

Deux ans après avoir accueilli les demi-finales de Top 14, Lyon vibrera, de nouveau, en mai 2027, au rythme de l'un des grands rendez-vous du rugby européen. Les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup se disputeront en effet les 21 et 22 mai 2027 au Groupama Stadium de Décines. À un peu plus de deux ans de l’événement, l’organisateur EPCR lance dès lundi 18 mai la première phase de commercialisation des billets.

Cette ouverture commencera par une prévente exclusive destinée aux abonnés à la newsletter de l’EPCR, avec un nombre limité de “Golden Tickets” disponibles jusqu’au 22 mai. Cette étape doit permettre aux supporters d’accéder en priorité aux meilleures places.

La vente se poursuivra ensuite avec une offre “Early Bird” accessible au grand public du 22 au 31 mai, avant la mise en ligne de packs week-end à partir du 31 mai.

En 2016 déjà, les finales européennes avaient été organisées à Décines au sein du Groupama Stadium.