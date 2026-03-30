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Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Un lundi frais et pluvieux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un lundi frais et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 30 mars 2026.

    Pour cet avant dernier jour du mois de mars, le temps s'annonce maussade à Lyon. Un lundi 30 mars frais avec un passage faiblement pluvieux entre le milieu de matinée et le début de l'après-midi, suivi, en fin de journée d'un risque d'averses.

    Côté températures il fait 4 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison qui se maintiendront toute la semaine à Lyon.

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