Un lundi frais et pluvieux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

C'est un lundi frais et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 30 mars 2026.

Pour cet avant dernier jour du mois de mars, le temps s'annonce maussade à Lyon. Un lundi 30 mars frais avec un passage faiblement pluvieux entre le milieu de matinée et le début de l'après-midi, suivi, en fin de journée d'un risque d'averses.

Côté températures il fait 4 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison qui se maintiendront toute la semaine à Lyon.