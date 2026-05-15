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Corentin Tolisso. @OL

Tolisso se dit "déçu" après sa non sélection pour la Coupe du monde avec les Bleus

  • par V.G.

    • Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Corentin Tolisso a réagi à sa non-sélection par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.

    C'est une absence qui était malheureusement attendue. Ce jeudi 14 mai, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de Football, a dévoilé sa liste des 26 joueurs qu'il emmènera avec lui à la Coupe du monde 2026 sur le continent américain. Une liste où ne figure pas le Lyonnais Corentin Tolisso, pourtant auteur d'une magnifique saison avec l'OL (15 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues).

    Si le sélectionneur des Bleus a en effet confirmé la "très très bonne saison" du milieu de terrain lyonnais, il a expliqué que sa décision de prendre seulement 5 milieux de terrain dans sa liste l'avait contraint à "faire des choix". "Ce n'est pas parce qu'il est Lyonnais que je ne vais pas le prendre, je ne suis pas là-dedans" a-t-il promis en conférence de presse après l'annonce de sa liste.

    Quelques minutes après, sur ses réseaux sociaux, Corentin Tolisso a également réagi. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais qui regardera la Coupe du monde depuis son canapé, se dit "déçu".

    "Pas l'habitude de m'exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien, de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense MERCI" débute le milieu qui figure dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. "Déçu, c'est sûr, parce que je m'étais donné les moyens d'atteindre cet objectif qui était d'aller à la Coupe du monde, mais c'est la vie, c'est comme ça" poursuit-il, avant de conclure : "Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher".

    Dès dimanche pour le dernier match de la saison de l'OL, le club rhodanien aura bien besoin de son capitaine pour espérer, face à Lens, décrocher une place directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

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