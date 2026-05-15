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Damien Rieu au tribunal judiciaire de Lyon. (@NC)

Plainte de la préfète du Rhône contre un influenceur d'extrême-droite : Damien Rieu provoque un nouveau déferlement de haine

  • par Loane Carpano

    • Auditionné dans le cadre d'une plainte déposée par la préfète du Rhône, l'influenceur d'extrême-droite Damien Rieu, n'a pas tardé avant de provoquer un nouveau déferlement de haine.

    En février dernier, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio avait décidé de porter plainte contre l'influenceur d'extrême-droite, Damien Rieu. Pour cause ? Un post X, dans lequel le militant qualifiait la préfète "d'extrême gauchiste", indiquant qu'elle forçait "les communes préservées dans le Beaujolais et les Monts d’Or à construire des HLM." Dans cette même publication, l'influenceur établissait des liens entre "immigrations" et "insécurité", évoquant un Etat qui "peut se rendre complice du pire". Suite à ce post, une centaine de messages haineux, dont certains racistes avaient été publiés dans l'espace commentaires. D'autres messages s'en prenaient directement à la préfète, en la traitant de "femelle blanche" ou en publiant des images menaçantes, telles qu'une guillotine.

    "J'ai même eu le droit à l'humiliante séance de prise des empreintes comme un vulgaire délinquant"

    Quelques mois plus tard, l'influenceur d'extrême-droite a été auditionné lundi 13 mai. Un moment qu'il ne semble pas avoir apprécié, à en lire son post X, publié dans la foulée : "Je sors d'audition dans le cadre de la plainte de Fabienne Buccio, préfète du Rhône, qui veut me faire condamner pour avoir dénoncé sa politique de logement social forcé dans les villages du Beaujolais, jusqu'alors préservés par l'immigration et l'insécurité", écrit Damien Rieu. Il poursuit : "J'ai même eu le droit à l'humiliante séance de prise des empreintes comme un vulgaire délinquant, chose qui m'est habituellement épargnée". Pour rappel, Damien Rieu est connu des services judiciaires, puisqu'il avait déjà été accusé de diffamation par le joueur de football Karim Benzema, avant d'être relaxé.

    Une nouvelle fois, le post de Damien Rieu a attiré de nouveaux tweets misogynes et menaçants à l'encontre de Fabienne Buccio. "Elle sera tondue avec les autres cette collabo", ou "Vous serez bientôt débarrassé de cette préfète rouge" , peut-on lire dans l'espace commentaire.

    Pour rappel, la loi SRU impose aux communes de plus de 3 500 habitants, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, à proposer un minimum de 20 ou 25 % de logements sociaux.

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