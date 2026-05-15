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Portrait de Jérémie Breaud – Grand Coeur Lyonnais- circonscription porte des Alpes .© Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Jérémie Bréaud veut passer la main à la tête des Républicains du Rhône

  • par V.G.

    • Jérémie Bréaud ne briguera pas un nouveau mandat lors de l’élection interne de juin pour la présidence de la fédération du Rhône des Républicains.

    La fédération du Rhône des Républicains s’apprête à changer de président. Dans un message adressé aux militants, Jérémie Bréaud, maire de Bron et également vice-président à la métropole en charge de la sécurité, a annoncé qu’il ne se représenterait pas à la présidence du mouvement lors du scrutin interne prévu du 8 au 11 juin.

    Élu en 2023 à la tête de la fédération, le maire de Bron explique vouloir respecter l’engagement pris au début de son mandat. Désormais vice-président de la Métropole de Lyon, il souhaite passer le relais tout en restant impliqué dans l’organisation du parti à l’échelle départementale.

    L’élu propose ainsi de reconduire le duo formé avec le député du Rhône Alexandre Portier, mais avec des rôles inversés. Ce dernier briguera la présidence de la fédération, tandis que Jérémie Bréaud se positionne pour devenir président délégué.

    À ce stade, aucune autre candidature n’a été officiellement annoncée pour cette élection interne.

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