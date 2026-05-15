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© Romain Perrocheau / AFP

Vénissieux : la cantine de ce collège fermée d'urgence après un contrôle sanitaire

  • par LR

    • À la suite d’une inspection sanitaire jugée préoccupante, le restaurant scolaire du collège Louis-Aragon à Vénissieux restera fermé toute la semaine du 18 au 22 mai.

    Le service de restauration du collège Louis-Aragon, à Vénissieux, va rester portes closes pendant plusieurs jours. Dans un message adressé aux familles dévoilé par nos confrères de LyonMag, la direction de l’établissement a indiqué qu’un contrôle sanitaire menée par la préfecture avait mis en évidence des anomalies suffisamment importantes pour entraîner une fermeture immédiate.

    Ainsi, les élèves demi-pensionnaires ne pourront pas déjeuner au sein du collège du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus. L’établissement précise que les repas non assurés seront déduits de la facture du troisième trimestre et que les familles ayant déjà réglé seront remboursées.

    Contactée, la préfecture du Rhône n'était pas en mesure ce vendredi d'apporter d'informations concernant cette fermeture administrative. La reprise du service devrait dépendre d'une série de mesures correctives à apporter aux installations.

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