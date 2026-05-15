Près de Lyon : un conducteur sans permis interpellé avec des roues volées

Quatre jeunes ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi à Genas après un refus d’obtempérer. Dans le coffre du véhicule, la police a retrouvé des roues signalées comme volées.

Une course-poursuite s’est déroulée dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai dans l’Est lyonnais. Selon nos confrères du Progrès, vers 2 h 50, un équipage de la brigade anticriminalité a pris en chasse une Peugeot 307 à Chassieu après avoir constaté une conduite jugée dangereuse.

Le véhicule a finalement été intercepté à Genas, route de Lyon. À bord se trouvaient quatre occupants : un jeune majeur de 18 ans et trois mineurs, dont une jeune fille. Lors du contrôle, les policiers ont découvert dans le coffre deux roues de Renault signalées comme volées. Le conducteur circulait par ailleurs sans permis de conduire.

Une procédure judiciaire a été engagée pour défaut de permis et recel de vol.