3 menus, un surcoût mais un prix inchangé

Dès le 1er septembre, la Ville de Lyon propose aux familles deux menus différents : Petit bouchon (tous types d’aliments) et Jeune pousse (100% végétarien). L’option "menu mixte" est conservée, permettant aux familles de choisir les repas issus des deux menus.

La Ville de Lyon a estimé à 4 millions d’euros le surcoût de l’approvisionnement bio dans les 129 cantines lyonnaises qui nourrissent 180 jours de l’année 26 500 enfants. Grégory Doucet, le maire de Lyon, assure que ce surcoût n’aura "aucun impact sur le coût du repas payé par les familles". Un déjeuner à la cantine coûte aujourd’hui entre 0,80 € et 7,50 €, selon le coefficient familial.

Pragmatisme et scepticisme des agriculteurs

Ce qui laisse sceptiques les agriculteurs du Rhône. Pour le président de la chambre d’agriculture du Rhône, "si on n’augmente pas le prix de la cantine, on ne me fera pas croire qu’on fera mieux vivre les agriculteurs".

La grande inconnue pour le monde agricole, ce sont les pré-engagements sur des volumes que prendra la collectivité. "Au-delà de la démarche politique, à laquelle je souscris et peu importe l’obédience politique, il faut être pragmatique. Aujourd’hui, la mairie de Lyon est incapable de nous donner des volumes. Or, il faut de véritables négociations pour obtenir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs", explique Dominique Despras, président de la chambre d’agriculture du Rhône, soulignant que les cantines n’ouvrent que 180 jours par an, une arithmétique qui "ne correspond pas, ou difficilement, à une économie".

