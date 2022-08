Lyon : le métro B connaîtra des perturbations jusqu’à l’automne 2023

Dans le cadre du prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Saint-Genis-Laval, de nouvelles perturbations sont à prévoir pour les usagers en septembre. Elles se poursuivront jusqu’à l’automne 2023.

Automatique depuis le 25 juin après une longue période de travaux qui a permis d’augmenter de 30% la capacité de la ligne, le métro B n’en a pas encore terminé avec les perturbations. En raison de l’extension du métro lyonnais jusqu’à Saint-Genis-Laval, d’autres travaux complémentaires vont être menés sur la ligne jusqu’à l’automne 2023.

Comme nous l’évoquions mardi 30 août, la circulation du métro sera interrompue une dizaine de soirs en septembre, tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 21h15. Il en sera de même en octobre, novembre et décembre.

Les horaires des bus relais

En remplacement, les TCL mettent en place des bus relais qui desserviront l’ensemble des stations de la ligne.

Premier départ de Gare d’Oullins en direction de Charpennes à 21h32

Dernier départ de Gare d’Oullins en direction de Charpennes à 00h12

Premier départ de Charpennes en direction de Gare d’Oullins à 21h18

Dernier départ de Charpennes en direction de Gare d’Oullins à 00h18

Cinq jours complets de fermeture d'ici fin 2022

À cela s’ajoutent cinq jours complets de fermeture de la ligne, les 29 et 30 octobre, puis les 27, 28 et 29 décembre. Le planning des travaux pour l’année 2023 et les perturbations qui en résulteront seront dévoilés au mois de septembre.