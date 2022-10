Vendredi 14 octobre, les associations VRAC Lyon Métropole & Récup et Gamelles ont inauguré, en présence de François HOLLANDE et avec la Ville et la Métropole de Lyon, un nouveau tiers-lieu alimentaire au cœur du quartier Langlet-Santy à Lyon 8ème. Une Maison Engagée et Solidaire de l’Alimentation...

"Au départ ce projet vient des expériences qui ont été faites au Canada sur des tiers-lieu alimentaire qui sont ouverts à tous et qui proposent une alimentation de qualité via des mécanismes de solidarité. C'est aussi un lieu ressource avec l'idée de remettre au coeur de la cité la question de l'alimentation dans une période où on ne prend plus le temps de bien manger des produits de qualité. Cette maison c'est des produits de circuits courts à des prix accessibles," déclare Loïc de Vrac Lyon.

À Lyon, dans le quartier Langlet Santy, Lyon 8, tout le monde peut venir se ravitailler et se nourrir dans cette Maison Engagée et solidaire de l'Alimentation. Trois fois par semaine, on retrouve une épicerie Vrac, qui vend à des prix différenciés en fonction du statut de la personne. L'expérience au sein de cette maison est la tarification financée à 70% qui doit permettre de proposer des produits de qualité à 30% du prix du marché. Le reste de la semaine, chacun peut venir utiliser la cuisine de façon collective ou individuelle. Porté par VRAC Lyon Métropole et Récup et Gamelles, le projet de la MESA est né de leur volonté commune de créer un espace destiné à accompagner les citoyens et les acteurs existants de l’alimentation durable, de la lutte contre la précarité et de la participation citoyenne, à se mettre en synergie pour penser une action locale concertée et coopérative. François Hollande présent à l'évènement représente l'association La France s'engage.

"Ça donne un nouveau visage au quartier"

Pour Mimouna, habitante de Lyon 8 depuis plus de 20 ans, "on voit toujours le même type de commerces, toujours le même type de quotidien. Ça c'est innovant. Ça va nous permettre d'accéder aux produits bio parce que c'est parfois même pas accessible pour ceux qui ont des hauts revenus. L'idée de la cuisine solidaire va permettre de faire un lien avec les habitants. Ça donne un nouveau visage au quartier et puis ça change des snacks."

Entre les différents stands, le quartier fourmille de monde pendant cette inauguration. Différentes cultures et nourriture se mélange et les différentes associations proposent des activités et des aliments en vracs. Parmi ces différentes activités, on retrouve Grégory Doucet, maire de Lyon, Bruno Bernard, président de la Métropole discutant avec les acteurs de ce projet... Un projet qui vient du monde associatif "montre qu'il est possible d'innover et qu'il est possible de faire de l'alimentation de qualité dans la justice sociale. C'est ouvert à toutes et tous", déclare François Hollande, président de l'association de La France s'engage.