Accusé par son ancien 1er adjoint, Gilles Artigues, de chantage par une vidéo érotique filmée à son insu, le maire de Saint-Etienne contre attaque par la voix de ses avocats.

L'affaire du chantage à la sextape se poursuit. Le scandale révélé par Mediapart vendredi dernier fait désormais l’objet d’une information judiciaire au parquet de Lyon. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne est sous le joug d'une plainte pour "chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux" selon l'avocat de Gilles Artigues.

Les avocats parisiens de Gaël Perdriau, Christophe Ingrain et Julie Pasternak - ayant travaillé pour Guillaume Lambert, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, dans l'affaire Bygmalion - ont pris aujourd'hui la parole pour défendre leur client selon une information du Progrès.

Réplique et contre-attaque :

"Depuis plusieurs jours, notre client, Monsieur Gaël Perdriau, fait l’objet d’accusations ignobles et infamantes" soulignent les avocats. Ils poursuivent : "Gaël Perdriau conteste l’ensemble de ces accusations. L’autorité judiciaire étant désormais saisie, il souhaite pouvoir s’expliquer dans les plus brefs délais pour porter à la connaissance des enquêteurs la totalité des informations dont il dispose. Elles mettront un terme à la campagne médiatique aussi violente qu’infondée qu’il subit actuellement."

Ils annoncent ensuite vouloir répondre sur le plan judiciaire en attaquant sur le volet de la diffamation : "La réalité des faits nous conduit à mettre en œuvre les procédures permettant de faire respecter les droits de notre client, et de faire sanctionner, sur le terrain de la diffamation et sur celui de la dénonciation calomnieuse, les graves atteintes à l’honneur et à la probité de Gaël Perdriau".

