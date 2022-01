Lyon : lancement d'une entreprise anti-gaspillage des fruits et légumes bio

L'entreprise Hors Normes, dont le siège est à Paris, a lancé le 11 janvier à Lyon son service de livraison anti-gaspillage des légumes et fruits biologiques.

Les carottes trop biscornues et les patates pas assez rondes sont aussi bonnes que les mêmes légumes aux formes plus géométriques, mais les consommateurs les boudent le plus souvent. Pour aider les agriculteurs biologiques à ne pas jeter ces fruits et légumes qui ne trouvent pas preneurs, une entreprise parisienne, Hors Normes, a créé un service anti-gaspillage à travers des paniers alimentaires livrés à domicile.

Le service s'est lancé à Lyon le 11 janvier. Les paniers alimentaires bio seront préparés par l'entreprise d'insertion Nouvelle Attitude située à Mions et seront ensuite livrés par Urby, une filiale de La Poste dédiée à la logistique urbaine. À voir si ce service de niche rencontre sa clientèle, alors qu'il existe déjà de nombreux services de livraison à domicile de paniers d'aliments biologiques dans la Métropole de Lyon.