Nouvelle édition du salon international des produits biologiques Natexpo Lyon

Du dimanche 18 au mardi 20 septembre Natexpo Lyon revient à Eurexpo pour une nouvelle édition. Le salon qui se veut en prise direct avec les évolutions du marché du bio inaugure de nombreuses nouveautés pour cette édition 2022 et rassemble pas moins de 1800 exposants et marques, acteurs de la bio française et internationale.

Cette année Natexpo Lyon propose un nouveau pôle dédié au e-commerce une option devenue incontournable depuis la crise sanitaire. Les visiteurs pourront découvrir les produits les plus novateurs, originaux et utiles, mis sur le marché durant l’année.

Selon l’agence bio Plus de 9 français sur 10 ont déclaré avoir consommé des produits biologiques en 2021, dont 15 % tous les jours. Du bio et de l’écoresponsabilité sous tous les angles. C’est la promesse faite par ce salon qui présente toute l’offre bio, écoresponsable, zéro déchet, vrac, local et RSE au travers des divers univers tels que l’alimentation, la cosmétique, l’hygiène ou encore les éco produits et même les éco services.

Autre aspect pour cette édition 2022 Natexpo Lyon inaugure un parcours local afin de permettre aux visiteurs d'identifier les professionnels inscrits dans des démarches combinant bio et proximité.