Habituée des voyages sac au dos ou itinérants avec ma fille,dès son plus jeune âge, nous voilà cette fois parties pour une expérience singulière : une semaine en club vacances à La Plagne avec le club vacances Miléade. Le concept ? Une prise en charge des enfants via un club d’activités le matin ou l’après-midi et des cours de ski collectifs afin que l’enfant apprenne à skier. Des journées ludiques et sportives, incluant même le déjeuner et le transfert des enfants aux cours de ski, si les parents souhaitent skier toute la journée. La mission de cette semaine ? Briser une peur de la glisse pour ma fille qui n’a jamais skié et obtenir son flocon.

© Miléade

Nous voilà arrivées à Plagne Montalbert. Si les constructions sont récentes, Montalbert affiche malgré tout un véritable air de village montagnard traditionnel avec ses chalets, résidences et commerces.

Niché un peu plus haut, dans une grande bâtisse bardée de bois, le club vacances Miléade jouxte la piste bleue bien dénommée ‘Gentil’ qui permet un départ ski au pied vers les télécabines de Montalbert et constitue avec le tire-fesse gratuit en face de la résidence un bon exercice pour les enfants débutants.

Une prise en charge ludique des enfants toute la journée

Passée la première cohue de l’arrivée, avec la prise des chambres (au mobilier moderne), la location des skis et l’inscription aux cours ESF (sur place), un pot de bienvenue présente l’équipe et les activités de la semaine. Les enfants font rapidement connaissance et se retrouvent, suivant leur tranche d’âge, répartis en différents groupes d’activité.

Côté vacances, c’est le vrai plus de la formule. Les activités enfants sont variées - danse, dessin, luge, chasse au trésor, jeux en extérieur ou intérieur -, la prise en charge le midi assurée et les enfants amenés à leurs cours de ski respectifs, puis ramenés. L’équipe est jeune, souriante et bienveillante. Dès le deuxième jour ma fille est impatiente de retourner au club.

Une grande liberté pour les familles

Pour les parents, cette formule laisse une grande liberté et latitude. Il est possible, de s’inscrire à des cours de ski pour les débutants, à d’autres activités (raquettes, yoga…) ou simplement d’explorer à son gré l’immensité de La Plagne. Le domaine est varié, avec d’immenses pistes bleues, véritables boulevards, où on peut s’appliquer à parfaire sa technique, mais aussi des rouges de difficultés variées et quelques noires, dont certaines aux bosses bien corsées. La Plagne est reliée aux Arcs et Peisy-Vallandry, via Paradiski, déroulant au total pas moins de 425 kilomètres de pistes !

Architecture singulière de La Plagne

Constituée de onze stations/villages reliés par des remontées mécaniques, La Plagne s’est, à l’origine, développée autour de Plagne Centre.

La station, typique des stations des années 1960, semble répliquer l’habitat urbain à la montagne mais avec des revêtements de bois qui lui donnent un style alpin. Immanquable à Aime 2000, le Paquebot des neiges, imaginé par Michel Bezançon, ressemble à un immense bateau à trois pointes.

Déambuler à l’intérieur, avec ses rampes, fenêtres en hublot et galeries donne l’impression d’être immergé avant de retrouver les trouées de lumière naturelle. D’excellentes visites organisées par la Facim (gratuites sur réservation la veille auprès de l’office du tourisme), permettent de replonger dans l’histoire de la naissance de la station et d’appréhender son architecture singulière.

Le Paquebot des neiges © Olivier Allamand / OT La Plagne

Exploration du domaine

La météo, clémente le premier jour, me voilà partie, skis aux pieds depuis la résidence, pour une traversée du domaine et rejoindre le point culminant du domaine La Plagne, à quelque 3 080 m avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Le regard porte loin et l’horizon semble dessiner une mer de montagnes.

Comme le rappelle une note sur une table d’observation, si au niveau de la mer, le regard ne porte pas au-delà de 5 km, à 3 000 m d’altitude, il est possible de voir à 100 km. Une autre journée ensoleillée me permet d’explorer les stations des Arcs et Peisy-Vallandry, reliées à La Plagne par le Vanoise Express.

Aux Arcs, les skieurs avertis pourront prendre le téléphérique de l’Aiguille Rouge, d’où seule descend une piste noire au départ bien raide ! À l’arrivée à 3 226 m, la vue, est spectaculaire sur le Mont-Blanc et toute la Vanoise. Ne manquez pas d’explorer les facettes de cette station, à l’architecture signée Charlotte Perriand, notamment à Arc 1600 et 1800, où l’on retrouve de nombreux toits aux pans inclinés.

© Miléade

Adaptation à la météo et variété des repas

Montagne oblige, la météo peut être capricieuse, voire tempétueuse ! Ainsi, au passage de la perturbation Nils et devant le fort risque d’avalanche, le domaine skiable a même fermé une journée. Faute de ski, des activités alternatives sont proposées et les enfants pris en charge pour des ateliers et jeux (si les familles le souhaitent).

© Miléade

Les journées s’enchaînent au rythme du ski, des balades dans la neige, et des cours enfant. Les formules repas proposées, sous la forme d’un grand buffet et de plusieurs plats chauds offrent des mets goûtus. Si on souhaite partir à la journée, on peut commander la veille un panier repas avec salade et sandwich. Le jeudi, les enfants ont même droit à une soirée un peu spéciale, une veillée où ils dinent avec les animateurs et finissent la journée en dansant. L’ambiance est fun et bon enfant.

© Miléade

Objectif flocon atteint !

La mission de la semaine est accomplie : briser les appréhensions de la glisse d’une enfant qui n’avait jamais skié et empocher son flocon. Le tout-inclusif a son prix mais il enlève pour les familles (ou parents solos) qui partent au ski avec des enfants en bas âge ou de différents niveaux, un frein qui lui n’en a pas : la charge mentale. Et l’impression pour l’adulte comme pour l’enfant d’avoir eu, une véritable semaine de vacances.